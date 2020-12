Kim Jong-uns søster bryter stillheten

I sommer ble det meldt at Kim Yo-jong, søsteren til diktator Kim Jong-un, hadde overtatt en stor del av ansvaret for styringen av Nord-Korea, blant annet ansvaret for landets forhold til USA og Sør-Korea.

Siden har det vært helt stille fra søsteren.

TVILER: Sør-Koreas utenriksminister Kang Kyung-wha stiller seg tvilende til påstandene om at det ikke er påvist coronavirus i Nord-Korea. Foto: Pool / Reuters

Nå - flere måneder etter at hun sist opptrådte offentlig - retter hun kraftig skyts mot Sør-Korea og landets utenriksminister. Bakgrunnen er at utenriksminister Kang Kyung-wha, under et forum i Bahrain lørdag, uttalte at det var vanskelig å tro på at det ikke har vært påvist coronavirus i nabolandet i nord.

– Pandemien har gjort Nord-Korea til mer Nord-Korea - det vil si mer lukket. De sier fortsatt at de ikke har noen tilfeller (av coronaviruset, red.anm), noe som er vanskelig å tro på. Alle tegn viser at regimet er intenst fokusert på å kontrollere sykdommen som de sier de ikke har, sa hun.

Aktuelt: Fortviler etter Kim Jong-uns desperate avgjørelse

– Vil aldri glemme

Uttalelsene falt ikke i god jord hos diktator-søsteren.

– Ut fra de hensynsløse uttalelsene, og uten vurdering av konsekvensene, kan man se at hun er ivrig etter å kjøle ned det allerede iskalde forholdet mellom Nord- og Sør-Korea, sier Yo-jong i en uttalelse, ifølge The Guardian.

Yo-jong, som nå er å anse som nestleder i Nord-Korea, la til:

– Hennes virkelige intensjon er veldig klar. Vi vil aldri glemme ordene hennes, og hun må kanskje betale dyrt for det.

STENGT: Grensen mellom Nord-Korea og Kina er stengt. Her fra den kinesiske grensebyen Dandong, hvor mange kan kjøre over til Nord-Korea. Foto: Helene Franchineau / AP

Stengte grensene

Helt siden coronapandemien startet, har Nord-Korea nektet for at det har vært et eneste tilfelle av viruset i landet. I juli hyllet Kim Jong-un landets «strålende innsats» i kampen mot pandemien.

Nord-Korea stengte grensene allerede i januar for å skjerme seg for smitte, og det vites svært lite om helsesituasjonen i det lukkede landet.

Seniorforsker ved Brookings-instituttet i Washington, Jung H. Pak, har tidligere uttalt at Kim Jong-un har interesse av å holde de egentlige tallene skjult for å flytte oppmerksomheten fra Nord-Koreas økonomi, brudd på menneskerettighetene og lignende.