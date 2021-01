– Vi har hatt større spredning i høst enn vi kunne forestille oss, innrømmer statsepidemiolog Anders Tegnell til Expressen.

Det er ikke første gang Tegnell har bommet på smitteutviklingen i Sverige. Den omstridte eksperten har flere ganger uttalt seg optimistisk om hvordan pandemien vil utvikle seg. Samtidig har smitte- og dødstallene økt dramatisk.

167 døde på ett døgn



Så langt har 512.203 fått påvist smitte i Sverige, og 9.834 har dødd siden pandemien nådde landet, viser tall fra Folkhälsomyndigheten.

Bare i løpet av det siste døgnet er det registrert 167 nye coronarelatert dødsfall og 5337 smittetilfeller i Sverige.

21. desember publiserte Folkhälsomyndigheten et scenario for spredning av covid-19 til og med 28. februar 2021. Ifølge dette svenariet ville den kraftige økningen i antall døde og smittede avta i løpet av desember.

– Uventet utvikling



I stedet skjer nå det stikk motsatte av hva ekspertene forutså. Antall nye tilfeller av covid-19 i Sverige lå i forrige uke 72 prosent høyere enn det Folkhälsomyndigheten varslet før jul.

Antall nylig innlagte pasienter på intensivavdelingen er nå 122 prosent høyere enn i Folkehelsetilsynets eget scenario.

– Vi har hatt større spredning i høst enn vi kunne forestille oss. Vi baserer våre scenarier på det vi har sett for oss inntil da. Dette betyr at denne typen uventede utvikling, som vi faktisk kan si at denne høsten har vært, er vanskelig å forutse, sier Anders Tegnell til avisen.

– Vi i det hele tatt ganske fornøyde

Han mener likevel prognosene, på tross av de enorme avvikene sett i forhold til prognosene, har vært riktigere og nærmere den dystre virkeligheten som nå utspiller seg i Sverige, enn scenarier utarbeidet av andre instanser.

– Så vi er nok i det hele tatt ganske fornøyde med arbeidet vi har gjort, sier Tegnell.

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland er kritisk til den svenske strategien.

– Jeg har sett på utviklingen, ristet på hodet og stilt meg selv spørsmålet: Hvordan er dette mulig? En ting er hva Anders Tegnell har ment, og hvordan han har vurdert ting. Men Sverige er et land med mange institusjoner, en regjering og et parlament, sa hun til VG rett før jul.

– De hadde levd nå hvis covid ikke fantes

En gjennomgang av alle dødsfall i Sverige i 2020 viser at det døde 6.202 flere enn i et normalår. Sverige hadde 9.309 coronarelaterte dødsfall innen nyttår.

– Satt litt på spissen kan man si at det er de som hadde levd nå hvis covid ikke fantes, sier Linus Garp, befolkningsstatistiker i svenske SCB, ifølge TT.

Tallet for 2020 er heller ikke en rekord i absolutte tall. I 1773 ble det registrert 105.139 dødsfall i Sverige, rundt 5,3 prosent av befolkningen.

I 1918, da spanskesyken herjet, døde 104.591 svensker.