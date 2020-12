– Dette er en vekker. Vi lærer nå hvordan vi kan gjøre ting bedre i forhold til vitenskap, logistikk, opplæring og styring, og hvordan vi kan kommunisere bedre. Men planeten er skjør, minner lederen for WHOs nødprogram, Dr. Mark Ryan, om.



Ryan har jobbet med globale kriser i nærmere 25 år. Siden 2017 har han fungert som assisterende generaldirektør for beredskap og beredskap i WHOs program for krisesituasjoner.

– Disse truslene vil fortsette

Nå advarer han verden på nytt om at neste pandemi kan være mer alvorlig enn den vi står midt oppe i nå.

– Denne pandemien har vært veldig alvorlig, og den har påvirket hvert hjørne av denne planeten. Men dette er ikke nødvendigvis «The big one», den store pandemien . Vi lever i et stadig mer komplekst globalt samfunn. Disse truslene vil fortsette, sa Mark Ryan under WHO sin oppsummering av 2020, skriver The Guardian.

Mange har håpet på at pandemien etter hvert skulle ebbe ut og svekkes, men dette vil trolig ta tid. Samtidig er risikoen for nye mutasjoner og nye farlige virus høyst reell.

– Det vil fortsette å muteres

– Det ser ut til at skjebnen til SARS-CoV-2 (Covid-19) er å bli endemisk. I likhet med fire andre menneskelige coronavirus vil det fortsette å muteres når det reproduserer seg i humane celler, spesielt i områder med mye smitte, ifølge professor David Heymann, leder av WHOs strategiske og tekniske rådgivende gruppe for smittsomme sykdommer.

Innen medisinen er endemisk sykdom brukt som betegnelse om sykdom som til stadighet opptrer innen et begrenset, større eller mindre, geografisk område, og hyppigere her enn andre steder, ifølge Store norske leksikon.

– Heldigvis har vi verktøy for å redde liv

Coronaviruset, som legevitenskapen nå kjemper mot, vil mest sannsynlig bli endemisk, noe som betyr at verden vil måtte lære å leve med og håndtere dette i overskuelig fremtid.

– Verden har håpet på flokkimmunitet, at overføringen på en eller annen måte ville bli redusert hvis nok personer var immune. Heldigvis har vi verktøy for å redde liv, og disse i kombinasjon med god folkehelse vil gjøre oss i stand til å leve med Covid-19, sa Heymann under WHOs årlige mediebriefing.

Etter at flere vaksiner nå er godkjent for bruk, har flere land startet vaksinering av befolkningen. Men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvorvidt vaksinen også beskytter mot videre spredning.

– Vaksinene kommer ikke til å forhindre at folk kan videreføre smitten



Ifølge sjefforsker i WHO, Dr Soumya Swaminathan, må også de som tar vaksinen fortsette med sosial distansering for å unngå ytterligere spredning av coronaviruset.

– Jeg tror ikke vi har bevis på at noen av vaksinene kommer til å forhindre at folk faktisk får infeksjonen, og derfor kan videreføre den. Jeg tror vi må anta at folk som har blitt vaksinert også må ta de samme forholdsregler, sier Swaminathan, ifølge The Guardian.

Under pressebriefingen minnet Maria van Kerkhove, WHOs tekniske leder for arbeidet med Covid-19, om at dette ikke er tidspunktet for å senke guarden.

– Jeg vet at alle er slitne og lei av dette og vil at dette skal være over. Men dette burde presse oss enda lenger til å være enda mer bestemt på å avslutte denne pandemien , sa Kerkhove, ifølge The Sun.

Hun la til at utbredelsen av de nye virusvariantene burde være en «wake up call».

