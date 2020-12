Corona-krisen i Sverige: Tre samfunnstopper avslørt – alle nekter å svare

Avsløringene vekker oppsikt i Sverige, og mange reagerer sterkt på at landets samfunnstopper gjør det stikk motsatte av det de ber det svenske folk om å gjøre.

«Stefan Löfven har shoppet bort sin troverdighet. Statsministeren har åpenbart ikke engang lyktes i å overtale seg selv med sine moralske prekener. Med julehandlingen har han undergravd regjeringens pandemistrategi», skriver Expressen på lederplass.

Reiste på juleshopping på kjøpesenter



Bakgrunnen for kritikken er at Sveriges statsminister ved flere anledninger ble observert på kjøpesenter i Stockholm. Her skal han blant annet ha kjøpt en klokke, mat og en gave til sin kone. Han skal også ha vært innom Systembolaget.

Men bare noen dager tidligere hadde regjeringen oppfordret til å unngå trengsel på kjøpesentre i julen. Derfor blir Løfven nå anklaget for dobbeltmoral overfor sine landsmenn.

Ifølge statsministerens pressesekretær har Løfven ikke anledning til å svare på kritikken.

Reiste på skiferie til Sälen



En annen samfunnstopp som nå må tåle kritikk, er Sveriges finansminister Magdalena Andersson. Hun ble observert da hun skulle leie ski i det populære skisportsstedet Sälen den 20. desember, hvor det nylig er meldt om et virusutbrudd, ifølge Aftonbladet.

Hun har selv ikke ønsket å kommentere avsløringen, men hennes pressesekretær Adriana Haxhimustafa skriver dette i en SMS til Expressen:

«Jeg bekrefter eller benekter ikke hvor ministrene er, av sikkerhetsmessige årsaker. Det jeg kan si er at finansministeren for tiden besøker datteren sin som jobber andre steder i Sverige. Finansministeren prøver alltid å unngå overbelastning i samsvar med det svenske folkehelsebyråets råd og statsministerens oppfordringer».

Reiste på ferie til Kanariøyene



Den tredje samfunnstoppen som provoserer med sin reisevirksomhet, er beredskapsdirektør Dan Eliasson i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Fem dager før jul satte han seg på flyet til Kanariøyene. Det skjedde samtidig som det svenske folkehelsebyrået advarte mot reiser som ikke er nødvendige.

– Og så tenkte jeg, men er han ikke sjefen for MSB, og hva gjør han på en flytur når toppsjefen hans Stefan Löfven har sagt at du ikke kan eller ikke bør være på fly eller flytte i folkemengder, forteller en flypassasjer til Expressen, og tilføyer:

– Jeg synes bare det er forferdelig at myndighetspersoner skal gå og gjøre ting som dette når de selv sier at du ikke skal gjøre det.

Selv ønsker ikke beredskapsdirektøren å uttale seg om feriereisen.

– Av sikkerhetsmessige grunner kommenterer vi aldri hvor konsernsjefen vår befinner seg, sier Maria Hansen ved MSBs pressetjeneste.

Advarer mot hykleri og politikerforakt



Nå reagerer også ansatte innen pleie- og omsorgstjenesten i Sverige. De mener samfunnstoppenes hykleri bidrar til politikerforakt.

– Jeg som jobber i helsevesenet har ikke vært i forretninger siden pandemien startet, bortsett fra i matbutikken. Folk ser at mennesker i maktposisjoner, som bestemmer om anbefalingene, ikke følger dem, hvorfor skulle den svenske befolkningen gjøre det? Det vil ende med flere syke mennesker, høyere byrder for helsetjenester og flere dødsfall, sier sykepleier Johanna Kronkvist (27) til Aftonbladet.

Hun jobber på covid-kuten på Östra Sjukhuset i Göteborg og har med egne øyne sett konsekvensene av mangel på sosial distanse og fravær av felles dugnad.