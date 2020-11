Biden synes det er pinlig at Trump ikke erkjenner nederlag

– Herr president, jeg ser fram til å snakke med deg, sier Biden til pressen i hjembyen Wilmington tirsdag.

Demokraten mener «helt oppriktig» at det er pinlig at president Trump nekter å erkjenne at motstanderen vant presidentvalget 3. november.

– Hvordan kan jeg si dette taktfullt. Jeg tror ikke det vil bidra til presidentens ettermæle.

Biden kommer ikke til å ta rettslige skritt for å forsøke å tvinge Trump-administrasjonen til å anerkjenne hans valgseier. De daglige hemmeligstemplede brifingene som en påtroppende president vanligvis får, ville vært «nyttig, men er ikke nødvendig», mener Biden.

– Vi ser ikke noe som forsinker oss, sier han.

Biden har tirsdag snakket med fremtidige kolleger i allierte land, deriblant statsministrene i Storbritannia, Tyskland og Canada, samt Frankrikes president.

– Jeg lar dem få vite at Amerika er tilbake. Vi kommer til å være tilbake i spillet. Det er ikke Amerika alene, sier Biden.

Kommentar: Biden tar styringa fra første dag