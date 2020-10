Tegnell: – Å antyde at vi lot viruset løpe fritt er ikke sant

I Sverige har 103.200 blitt smittet av coronaviruset. Hittil har 5.918 dødd av coronarelaterte årsaker.

Det er langt høyere tall enn i nabolandene. Justert for innbyggertall har Sverige den 16. høyeste dødsraten i verden. Det har Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell høstet krass kritikk for.

I motsetning til nabolandene, er det i realiteten Tegnell som er øverste ansvarlig for myndighetenes håndtering av viruset. Sveriges grunnlov sikrer en høy grad av selvstendighet for Folkehälsomyndigheten. Det forventes at regjeringen følger rådene fra Tegnell til punkt og prikke.

I et ferskt intervju med New Statesman , gjengitt av blant annet Expressen, forsvarer Tegnell nok en gang Sveriges coronastrategi.

Lot aldri viruset løpe fritt



I intervjuet insisterer Tegnell på at Sverige aldri hadde som mål at flest mulig skulle bli smittet av viruset for å oppnå flokkimmunitet.

– Det er feil. I likhet med andre land prøver vi å bremse spredningen så mye som mulig. Å antyde at vi lar sykdommen løpe fritt uten noen tiltak for å stoppe den er ikke sant, sier han til nettstedet.

Tegnell understreker at dersom man virkelig hadde gått inn for flokkimmunitet, ville det svenske helsevesenet ha blitt fullstendig overveldet.

Statsepidemiolog mener også det er en ting som skiller Sverige fra nabolandene:

– Vi hadde tidlig en enorm spredning i Stockholm, som lignet på spredningen i London, Amsterdam og Brussel - disse stedene ligner på sett og vis mer på Sverige enn våre nordiske naboland. Stockholm og de andre stedene har en stor befolkning fra andre land, noe som er viktig ettersom spredningen er større og kjappere i de gruppene, sier han til nettstedet.

Les kommentaren: Det store svenske-hånet

Unngikk lockdown



I Sverige og Storbritannia har halvparten av coronadødsfallene inntruffet på sykehjem. Ansatte vegret seg tidlig for å bruke munnbind i frykt for at dette kunne skremme beboerne. De ble også oppfordret med å være restriktive med sykehusinnleggelser, skriver New Statsman.

I juni da dødstallene steg, innrømmet Tegnell at det var rom for forbedringer i håndteringen av viruset. Men han mener fortsatt at det ikke er fraværet av lockdown som har skylden i de høye dødstallene.

I slutten av august fikk Tegnell støtte fra spesialrådgiver i Verdens helseorganisasjon (WHO) David Nabarro. I et intervju med et australsk radioprogram uttalte han at New Zeland ikke burde ha stengt ned Auckland.

– Vi må bevege oss vekk fra lockdown, for å kunne klare å leve med viruset. Myndighetene burde istedenfor ha på plass ressurser for smittesporing og oppfordre til at folk burde leve som normalt, sa han ifølge DN.