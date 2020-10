Anders Tegnell angrer på én ting

Flesteparten av de som har mistet livet etter å ha blitt smittet av covod-19 i Sverige, var beboere på sykehjem eller mottok pleie hjemme, ifølge tall fra svenske helsemyndigheter.

Med dette bakteppet ble det anbefalt restriksjoner på eldres bevegelsesfrihet, og samtidig begrense pårørendes kontakt med sine eldre familiemedlemmer.

Nå innser Anders Tegnell at dette kan ha gått for langt, og at prisen mange eldre har måttet betale er blitt for høy.

– Mange eldre har kanskje isolert seg enda mer enn nødvendig. Man kan jo faktisk være ute og treffe folk uten problem så lenge man holder avstand, sier Tegnell i et intervju med SVT.

100.000 smittet – nær 6.000 døde



Det nasjonale besøksforbudet ved Sveriges sykehjem ble opphevet 1. oktober. Da hadde det strenge forbudet vært gjeldende siden 1. april.

Formålet var å forhindre spredning av covid-19. Nærmere 100.000 svensker er hittil bekreftet smittet, og nærmere 6.000 er registrert døde.

Til sammenligning er 15.221 smittet i Norge, og 275 personer er bekreftet døde.

Kommunene, som har ansvar for eldreomsorgen i Sverige, har stort sett vært fornøyd med ordningen, ifølge arbeidsgiverorganisasjonen Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Samtidig har besøksforbudet resultert i at beboere ved sykehjemmene, som allerede er en utsatt gruppe, har følt seg ensomme og isolerte.

– Vi må innrette våre liv mer slik at vi beskytter de eldre

Nå varsler Anders Tegnell at svenske helsemyndigheter vil forsøke å legge forholdene til rette slik at eldre føler seg mer inkludert og slipper å tilbringe det meste av tiden i ensomhet.

– Vi jobber veldig hardt med å finne strukturer slik at man kan være litt mer i kontakt med sine nære og kjære. Jeg tror at vi nærmer oss en god modell for dette, sier tegnell.

Han minner om at det er den yngre delen av befolkningen som må vise hensyn slik at de eldre slipper å leve på siden av samfunnet.

– Vi må nok innrette våre liv mer slik at vi beskytter de eldre. Om dette blir via vaksine eller andre måter gjenstår å se, sier Tegnell til SVT.

– Dette burde være en vekkeklokke

Åke Nilsson, pensjonert demograf og tidligere ansvarlig for Sveriges befolkningsstatistikk, mener eldre innbyggere i årevis er blitt for dårlig beskyttet mot smitte. Han viser til at like mange svensker trolig ville ha dødd av et kraftig influensautbrudd som under coronapandemien.

– Hvis man bruker den overdødeligheten som var i to tidligere influensaepidemier på den befolkningen vi har i dag, lander man et sted mellom 5.500 og 6.000 dødsfal. Dette burde være en vekkeklokke. Vi har et dårlig smittevern i eldreomsorgen, uttalte Nilsson til NTB i september.

– En modell som har fungert bra i Sverige

Sveriges coronastrategi har vært omstridt. Noen har rettet hard kritikk mot svenske myndigheter, mens andre har hyllet den dristige strategien.

– Det vil vise seg på lang sikt, men hittil har det i hvert fall vist seg at Sverige har fungert bra i den forstand at vi kan holde samme restriksjoner og samme nivå. Det er en modell som har fungert bra i Sverige, og vi kommer til å holde oss til den, sa statsepidemiolog Anders Tegnell under en pressekonferanse for få uker siden.

