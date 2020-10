– Det er mye farligere å gå over fotgjengerfelt, sier Tegnell i et intervju med det svenske næringslivsmagasinet Chef.

Tegnell har helt siden pandemien brøt ut vært en bauta i den svenske kampen mot covid-19. Han har måttet tåle hard kritikk for måten Sverige har håndtert det dødelige viruset på, men har forsvart strategien til det siste.

– Dette er en uberegnelig sykdom. Det er vanskelig å vite hva som er rett og galt ettersom viruset spres ujevnt. Men jeg tror fortsatt at vi kan holde smitten på et håndterlig nivå i Sverige, sier Tegnell.

Nær 6.000 døde i Sverige



Hittil har 5.910 mennesker mistet livet i Sverige etter å ha blitt smittet av covid-19. Pr. 15. oktober er 102.407 personer bekreftet smittet.

I Sveriges nærmeste naboland er situasjonen annerledes. I Danmark er 34.023 smittet og 677 døde, i Finland er 12.944 smittet og 350 døde, i Norge er 15.953 smittet og 278 døde, på Island er 3.837 smittet og 10 døde.

I intervjuet med det svenske Chef, som primært henvender seg til svenske næringslivsledere, innrømmer Tegnell at han ennå ikke har testet seg for covid-19.

– Jeg har vært på steder som er så mye verre

Under det første kjente utbruddet av ebola, jobbet Tegnell i Kongo. Ebolaviruset angriper de fleste av kroppens organer og kan føre til multiorgansvikt.

Etter å ha stått ansikt til ansikt med ebolaens dødelige herjinger, er Tegnell blitt herdet. Derfor frykter han ikke covid-19 mer enn andre trusler han møter i hverdagen.

– Jeg har vært på steder som er så mye verre, som under ebolaepidemien i 1995. Jeg stoler mye på den kunnskap som det er mulig å lese seg til, forklarer den svenske statsepidemiologen.

– Uttalelsen var ikke ment å undervurdere risikoen for covid-19

Svenske Expressen har vært i kontakt med Folkhälsomyndigheten for en kommentar til at Tegnell ennå ikke har testet seg for coronavirus.

– Anders Tegnell utsetter seg som person for større risiko i trafikken enn risikoen for å bli alvorlig syk på grunn av covid-19. Uttalelsen var ikke ment å sammenligne risiko for almennheten, eller undervurdere risikoen for covid-19 i samfunnet, men som en forklaring på hvorfor han personlig ikke er redd for covid-19, skriver pressetalsmann Henrik Josephson i en mail.

Tegnell kan derfor heller ikke bekrefte om han har antistoffer mot viruset i kroppen.

Tegnell tviler på at vaksine er løsningen



Flere forskningsmiljø verden over jobber nå på spreng med å utvikle en effektiv vaksine mot coronaviruset. Men ikke alle har like store forventninger til vaksinen.

– Det er farlig å tro at en vaksine mot covid-19 kommer til å løse alle problemene som sykdommen innebærer. Alle vaksiner har styrker og svakheter. En vaksine kan gi oss muligheten til å få ned smitten, men å få den bort er en helt annen sak. Det finnes bare én sykdom som vi vaksinerer helt bort, og det er kopper, uttalte Tegnell til SVT Agenda tidligere i høst.

Selv pendler han til og fra jobb med tog, og bruker disse reisene for å koble av og holde stressnivået nede for å kunne håndtere vår tids største helsekrise.

Video: WHO tar Sveriges coronastrategi i forsvar: – Har satt på plass en sterk helsepolitikk