Prinsesse Sofia ble knust av kritikken

Svenske prinsesse Sofia har vært opptatt av veldedighet lenge før hun møtte prins Carl Phillip. Da hun var 16 år, brukte hun alle sparepengene sine for å reise til Afrika. Noen år senere begynte tankene om å én dag starte sin egen veldedige organisasjon å modne, skriver Expressen.

I 2010 grunnla prinsesse Sofia Project Playground sammen med venninnen Frida Vesterberg. I dokumentaren «Prinsesse Sofia - Project Playground» adresserer hun spekulasjonene rundt at organisasjonen ble startet for å forbedre hennes rykte.

– Spekulasjonen om at de «setter opp dette her for henne for å forbedre ryktet hennes» var hjerteskjærende. Først og fremst for alle mine kolleger som jobber beinhardt for at dette skal fungere fra alle perspektiv, sier prinsesse Sofia i dokumentaren, ifølge Expressen.

Prins Carl Phillip fridde til Sofia i 2014. De giftet seg ett år senere. I dag har de to sønner sammen. Sofia ble for alvor kjent i svensk presse da hun var med som deltager i svenske Paradise Hotel i 2005. På den tiden var hun også glamourmodell.

I dokumentaren forteller prinsesse Sofia at det var utfordrende å skulle bli en del av den svenske kongefamilien, og at hun følte at hun måtte leve opp til alles forventninger.

– Vi visste at det kom til å bli vanskelig, men vi forstod ikke omfanget av det. Det var mange år med spekulasjoner om hvem jeg var og hva mine ambisjoner var. Det var himla tøft.

Prinsessen er glad hun har god støtte i sin ektemann. I dokumentaren forteller hun at de hadde mange gode samtaler i løpet av den tøffe tiden, noe som brakte de nærmere hverandre.