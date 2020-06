Prinsesse Sofia (35) begynte i jobben som pleieassistent for å avlaste de andre sykepleierne på sykehuset under coronakrisen.

På torsdag holdt hun en tale for studentene ved skolen som er tilknyttet sykehuset, Sophiahemmet Högskole.

Hun holdt talen i anledning at mange av studentene ved skolen nå er ferdig med studiene og skal ut i jobb.

– De siste månedene har vært tøffe for veldig mange, ikke minst for de som jobber i helsevesenet. Det har vært behov for så mye hjelp som mulig, og jeg vet at flere av dere har gått inn og bidratt i forskjellige deler av helsesektoren. Jeg fikk selv en mulighet til å komme inn og jobbe på Sophiahemmet, og gjør det fortsatt. Faktisk sammen med noen av dere, sier hun.

Fortsetter etter sommerferien

Prinsessen forteller at hun ble veldig imponert over alle de hardtarbeidende sykepleierne som jobber på sykehuset.

– Etter å ha sett helsevesenet innenfra på denne måten og etter å ha møtt pasienter og sett trygge, velutdannede sykepleiere «in action», er det sjelden jeg har blitt så imponert.

Snart begynner sommerferien for den svenske kongefamilien, men i talen avslører prinsessen at hun kommer til å fortsette i jobben til høsten.

– Det har vært en helt enestående opplevelse som jeg absolutt ikke vil skal ta slutt. Til høsten venter det nye utfordringer, og det kommer til å være behov for oss alle, sier hun.

Prins Carl Philip jobber i forsvaret

I slutten av mai avslørte det svenske kongehuset at også mannen til prinsesse Sofia, prins Carl Philip (41), ville hjelpe til under coronakrisen i Sverige.

Siden midten av mai har han jobbet som reserveoffiser i det svenske forsvaret.

– Prinsen jobber som leder ved Operasjonskommandos operasjonelle kommandosenter, der han koordinerer operasjoner for alle kampstyrker. Fra kommandosenteret leder og koordinerer han også det svenske forsvarets støtte til samfunnet i anledning covid-19-pandemien, skrev kongehuset om hans nye jobb på Instagram.

