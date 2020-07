Prinsesse Marie slapp bombe: – Det er ikke alltid vi som bestemmer

Det er i et intervju med danske Se & Hør gjort en uke før prinsen ble rammet av blodpropp i hjernen at prinsessen mer enn insinuerte at paret ikke alltid var herre over egen skjebne.

For å ta bakgrunnen først: I 2019 flyttet danske prins Joachim (51), hans kone prinsesse Marie (44) og deres to felles barn til Paris i Frankrike. Der begynte Joachim, som den første danske noensinne, på den høyest rangerte lederutdannelsen i det franske forsvaret ved militærakademiet Ecolé Militaire.

I juni opplyste forsvarsdepartementet i København at Joachim blir ny forsvarsattaché i Paris fra 1. september. Utnevnelsen er ledd i innsatsen for å styrke det sikkerhetspolitiske og diplomatiske samarbeidet mellom Danmark og Frankrike.

(Saken fortsetter under)

Prins Joachim og resten av familien var onsdag samlet på familiestedet Château de Cayx i Sør-Frankrike for å feire 18-årsdagen til prins Felix (bakerst i midten). Foto: Det danske kongehuset

Ettersom prins Joachim fra før mottar apanasje fra den danske stat, vil han ikke få lønn for arbeidet som forsvarsattaché. Han vil heller ikke få dekket utgifter til bolig eller skole for sine barn.

Prinsen mottar en årlig apanasje på 3,8 millioner danske kroner. Men etter at de flyttet til Frankrike, har det blitt vanskelig for paret å oppfylle offisielle plikter.

Prinsen utflytting til Frankrike har tidligere falt i dårlig smak hos danskene. Blant annet har en spørreundersøkelse vist at det kun var en tredjedel av de spurte som ga omadresseringen tommel opp.

I intervjuet som ble gjort med Se & Hør, snakker Joachim om det å skulle gjøre et karriereskifte i godt voksen alder. Det er da prinsessen plutselig bryter inn:

– Det er ikke alltid vi som bestemmer. Jeg tror det er viktig å være klar over det.

Når hun blir spurt om å utdype det, takker hun pent nei.

Tidligere har Joachim måttet forsvare flyttingen til Frankrike. Da har han antydet at andre har hatt et ord med i laget, for så å kaste ballen videre til sin mor, dronning Margrethe.

– Jeg er på et oppdrag for Danmark her i Frankrike, og dette er ikke noe som bare kommer på plass av seg selv. Jeg har mye å gjøre. Og så skylder jeg også meg selv å si: Jeg har blitt sterkt oppfordret til å gjøre det - også av Dronningen.