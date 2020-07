31 år gamle Beatrice skulle etter planen gifte seg med den italienske eiendomsutvikleren Edoardo Mapelli Mozzi (37) i St. James' Palace i London sentrum 29. mai.

Bryllupet ble imidlertid satt på vent, og ingen ny dato ble satt. Fredag bekrefter Buckingham Palace at paret har giftet seg i kapellet på Windsor.

Prinsessens besteforeldre, dronning Elizabeth (94) og prins Philip (99), var til stede sammen med andre nære familiemedlemmer, opplyser hoffet.

– Bryllupet fant sted i tråd med alle relevante retningslinjer fra myndighetene, heter det i uttalelsen.

Både dronningen og hennes mann har isolert seg i Windsor Castle vest for London ettersom deres alder gjør at de er i risikogruppen for koronaviruset.

Beatrice og lillesøsteren Eugenie er døtrene til prins Andrew og hans ekskone Sarah Ferguson. Begge var til stede i bryllupet, sammen med brudgommens foreldre, ifølge britiske medier.