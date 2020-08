Prinsesse Märtha Louise åpner opp om depresjon

– Noen dager er bedre enn andre. Og jeg må innrømme at jeg har hatt noen virkelig dårlige dager i det siste. Noen ganger føles det som alt er for mye og overveldende, og jeg faller inn i en avgrunn av fortvilelse, selvmedlidenhet og en følelse av at jeg er et offer på alle områder av livet, skriver Märtha Louise til et bilde fra Lofoten.

Hun skriver at depresjonen kan krype inn over henne og at selv om hun har støttende folk rundt seg, «klarer jeg ikke å riste av meg den mørke avgrunnen».

