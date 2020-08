Skulle pusse opp luksuseiendom – fant 30 år gammelt lik

I 12 rue Qudinot i Paris, kun få minutters gange fra Les Invalides og den franske statsministerens offisielle bolig, ligger det en gammel bolig som har stått tom i mer enn 30 år. Dette var en gang det staselige hjemmet til den franske poeten og dramatikeren François Coppée, men siden midten av 1980-tallet har det stått tomt.

Med årene har det før så prektige bygget forfalt - villvin vokste ut av sprekker i fasaden, flere skodder var blitt ødelagt og hagen liknet mest på en jungel. Så, i januar i år, ble det lagt ut for salg, beskrevet som «den siste virkelig betydningsfulle eiendommen i hovedstadens mest etterspurte nabolag». Startbudet var 6 millioner euro.

Etter en budrunde ble herskapshuset kjøpt av den franske finansmannen Jean-Bernard Lafonta for over 35 millioner euro (omkring 370 millioner kroner). Ikke lenge etter startet det innledende arbeidet med å få bygningen tilbake til fordums prakt. Så gjorde håndverkerne et uhyggelig funn i kjelleren.

Etterforsket som mord

Da de løftet på noen planker og fjernet murstein nede i et av kjellerrommene, fant de et lik. Det er blant annet avisen Le Monde som opplyser om funnet.

Det var åpenbart at vedkommende hadde vært død lenge. Kroppen hadde flere tegn til beinbrudd, i tillegg til spor av knivstikk. Det siste førte til at politiet besluttet å etterforske saken som et mistenkelig dødsfall.

På liket ble det funnet dokumenter som kunne identifisere mannen som Jean-Pierre Renaud. Til Le Monde sier en kilde i politiet at Renaud var en hjemløs med et alkoholproblem.

– Vi ser for oss at han har vært i slåsskamp med en annen i samme livssituasjon. Men det er uklart om han døde i herskapshuset eller om han ble brakt dit, og vi vil kanskje aldri finne ut hvem som er den skyldige. Det er stor sannsynlighet for at også drapsmannen nå er død, forteller kilden.

– Alle er knust

Ifølge The Guardian opplyser lokale medier at liket mest sannsynlig har ligget gjemt i kjelleren i mer enn 30 år. Nyheten om funnet sjokkerte det eksklusive nabolaget.

– Alle er knust over tanken på at det har vært der så lenge uten at noen av oss visste det, sier Sabine Lebreton, visepresident i en lokal forening som jobber for bevaring av herskapshuset.

Da identiteten til liket ble bekreftet, ble Renauds barn underrettet av politiet om at man omsider hadde funnet faren deres. Herskapshusets nye eier, Jean-Bernard Lafonta, har foreløpig ikke kommentert funnet og arbeidet på huset er ventet å starte opp igjen etter sommeren.