Forskere bekymret for «Dommedags-breen» i Antarktis

Thwaites-breen i Vest-Antarktis er kjent som en av de mest sårbare og potensielt farligste isbreene når man ser på potensielle konsekvenser for det globale havnivået.

Breen er på størrelse med Storbritannia og glir den ut i Amundsen-havet, kan det føre til at havnivået stiger med en drøy halvmeter. Forskerne frykter derimot at breene rundt Thwaites raskt vil følge etter. Da kan havnivået stige med 2-3 meter globalt. Noe som vil føre til katastrofale konsekvenser for mange land og storbyer som ligger langs dagens kystlinje. Derfor har breen av mange fått det tabloide navnet «Dommedags-breen».

Se video: Issmelting i Vest-Antarktis får store konsekvenser for verdens kystlinje ( saken fortsetter under)



Varmt vann dypt i breen

Forskere ved National Science Foundation (NSF) i USA har gjort nye funn i isbreen som gir grunn for økt bekymring. Tidligere i år oppdaget de for første gang at det er varmt vann ved vitale steder under isbreen. Dette kan være en viktig årsak til hvorfor den smelter så raskt.

– Det store spørsmålet er hvor raskt den blir ustabil. Den virker å vakle helt på kanten , sier Paul Cutler, programdirektør for forskningen på isbreene i Antarktis ved NSF til Financial Times , gjengitt av Independent.

– Den fungerer som en propp for de andre isbreene rundt i Vest-Antarktis. Fjerner du den, vil de andre potensielt raskt også gli ut i havet, sier han til avisen.

Hans britiske forskerkollega Rob Larter, ved Thwaites Glacier Project utdyper:

– Dette er det mest sårbare stedet i hele Antarktis, sier han til Independent.

Digert hulrom under isen

Tidligere i år oppdaget forskere fra NASA at det var et stort hulrom i bunnen av breen. Hulrommet var langt større enn forskerne trodde, hele 300 meter høyt.

Hulrommet i breen er stort nok til å kunne romme 14 milliarder tonn is, og størsteparten skal ha smeltet i løpet av de siste tre årene.

– Størrelsen på hulrommet under isbreen spiller en viktig rolle i smeltingen. Når mer varme og vann kommer under isbreen, så smelter den raskere, fortalte forsker og hovedforfatter Pietro Milillo i en pressemelding, ifølge Framtida.

90 prosent av all is

Omtrent 90 prosent av all isen i verden finnes på kontinentet. I motsetning til i Arktis er størsteparten av isen på land og ikke allerede i vannet. Tykkelsen på isen er opp mot flere kilometer dyp.

De nye funnene kom etter at det ble sendt en sonde 600 meter ned i breen for å måle vannet som beveger seg dypt i breen. Sonden kunne både måle temperatur og turbulensen i vannet, altså blandingen mellom ferskvann og saltvann fra havet. Graden av turbulens ga forskerne et inntrykk av hvor raskt breen smelter.

Raten havnivåene stiger på har omtrent doblet seg siden 1990.

Se video: 40 meter isfjell raser ut