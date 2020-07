Nye satellittbilder viser at Sydpolen smelter raskere enn noensinne

Særlig vestkysten av Antarktis smelter raskt. Foto: NASA

Nye satellittbilder fra National Aeronautics and Space Administration (NASA) tegner et tydelig bilde av krisen som vokser på Antarktis: Hvor isen smelter, hvor den blir tykkere og hvordan den raske issmeltingen kan bidra til høyere havnivåer, skriver The New York Times.

Isen smelter raskere enn før

En forskningsrapport som ble publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences i januar i fjor tyder på at omtrent seks ganger så mye is smelter hvert år på Antarktis nå, som som på 1980-tallet.

Nå har en ny rapport, publisert i forskningstidsskriftet Science, bidratt med ny informasjon om hvordan isen smelter ujevnt. Særlig vestkysten av Antarktis rammes kraftig av issmelting, med store isflak som forsvinner ut i havet og bidrar til stigende havnivåer.

Foto: NASA

Satellitten, som ble sendt ut i 2018, har produsert de første bildene av oppvarmingen av Antarktis som viser hele området. På denne måten kan forskere få et klarere bilde av den ujevne oppvarmingen av øya.

– Nå har vi hele informasjonen på et kart, og det er en mektig ting, sier Dr. Helen A. Fricker, som er en av forfatterne bak den nye rapporten og glasiolog ved Scripps Institution of Oceanography i California.

