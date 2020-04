Første hetebølge i Antarktis

De fleste forbinder Antarktis med is og kulde, som her ved den norske forskningsstasjonen Troll, men i januar opplevde kontinentet sin første offisielle hetebølge, og månedene etter ble det satte nye varmerekorder. For første gang viste termometeret over 20 grader. Arkivfoto: Tore Meek / NTB scanpix Foto: NTB scanpix