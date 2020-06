Den 9. juni ble en flere måneder lang politijakt avsluttet da likene til Joshua Vallow (7) og Tylee Ryan (17) ble funnet på en tomt eid av stefaren deres, Chad Daybell (51). Barna hadde vært savnet siden september.

Nå har nye opplysninger kommet frem om hvordan likene ble behandlet. Ifølge rettspapirer ble Joshua funnet innpakket i plast. Tylee ble partert og brent. Dødsårsakene til barna vites fortsatt ikke.

Både mor Lori Vallow (46) og stefar Chad Daybell er arrestert.

Mobilsignaler avslørte barnas siste hvilested

Rettspapirene viser også at Lori Vallows bror, avdøde Alex Cox, skal ha vært sentral i funnet av likene. FBI har sporet Cox sin mobiltelefon til tomten fire ganger i løpet av september, samme måned som barna forsvant.

Alex Cox hadde leilighet i samme rekkehuskompleks i Rexburg som Lori Vallow. Cox bodde i leilighet 107, Vallow i 175. Rettspapirer viser mistenkelig oppførsel både i rekkehusene og ved Daybells tomt som ligger i Fremont:

«Mandag 9. september i tidsrommet 00.00-00.44 befant Cox sin telefon seg i hans leilighet. Fra klokken 02.42 til 03.37 befinner den seg i Loris leilighet, hvor hun bodde med Tylee og Joshua. Dette er relevant både fordi han var der midt på natten, men også fordi dette er den eneste gangen i september han besøker Lori mellom midnatt og klokken seks på morgenen,» heter det i rettspapirene som er publisert av East Idaho News.

Fra klokken 09.21 til 11.39 samme dag befant Cox seg på Daybells eiendom i Fremont, i nærheten av den endelige gravplassen til barna.

Det siste kjente bildet av Tylee Ryan og Joshua Vallow i live, datert 8. september 2019 i Yellowstone nasjonalpark. Alex Cox, Lori Vallows bror, kan ses i bakgrunnen. Foto: FBI via AP

Det siste kjente bildet av de to barna sammen er datert 8. september, da familien besøkte Yellowstone nasjonalpark. Alex Cox er i bakgrunnen av bildet.

Tylee ble sist sett 8. september, mens Joshua ble sist sett 23. september, ifølge East Idaho News.

Naboer av Daybells tomt har bekreftet å ha sett røyk fra eiendommen rundt 6.-9. september, skriver AP. De forklarte at dette var uvanlig, for selv om det var et ildsted på eiendommen, ble det sjeldent brukt.

Chad Daybell gravde forøvrig graver som deltidsjobb tidligere, og ga et intervju til Deseret News om det uvanlige arbeidet i 2001.

Tidligere drept ektemannen til Lori

Cox har tidligere skutt og drepte Lori Vallows daværende ektemann, Charles Vallow. Hendelsen skjedde i juli i fjor.

Cox hevdet at han skjøt Charles i selvforsvar. Ifølge Cox sin egen forklaring som er gjengitt av East Idaho News, oppstod det en krangel mellom Charles og Lori mens han var tilstede.

Han trodde Charles kom til å bruke fysisk vold mot Lori, og brøt inn mellom dem. Ifølge Cox dro Lori etterhvert, sammen med Tylee. Charles skal da ha gått til angrep på Cox og slått ham med et balltre i bakhodet, hvorpå Cox skjøt og drepte ham.

Cox fikk ingen straff for drapet på Charles Vallow.

SE VIDEO: Lori Vallow ble fengslet i februar:

Voldelig mot tidligere eksmann

Tidligere har Cox også vært voldelig mot en av Loris tidligere eksmenn, Joseph Ryan. Ifølge rettspapirer Fox 10 News har fått tilgang til, påførte Cox elektrisk sjokk på Ryan to ganger, og truet med å drepe ham. Dette førte til en fengselsstraff på 90 dager for Cox.

Cox ble funnet livløs i hjemmet sitt i desember. Livet stod ikke til å redde, og dødsfallet blir betegnet som mistenkelig ettersom hans dødsfall er ett av svært mange for Daybell/Vallow-familien.

I mai ble en ny obduksjonsrapport frigitt, som igjen viser at Cox døde av naturlige årsaker. En blodpropp i lungen forårsaket av høyt blodtrykk skal være dødsårsaken, ifølge Insider Edition.

Politiet i Gilbert, Arizona – byen Cox befant seg i da han døde – har gitt følgende kommentar til funnet ifølge East Idaho News:

«Det neste steget for politiet blir å gjennomgå hele obduksjonsrapporten. Saken er fortsatt pågående».