Da syv år gamle Joshua Vallow og hans storesøster Tylee Ryan på 17 ble meldt savnet i byen Rexburg i delstaten Idaho fjor høst, skulle det vise seg å være bare toppen av isfjellet på det som har blitt en svært innviklet sak.

I sentrum for den mystiske forsvinningen står barnas mor, Lori Vallow (46).

Bare fire måneder etter at barnas far ble skutt og drept av Loris bror, giftet hun seg igjen med en annen mann, Chad Daybell. De to har blitt observert flere ganger på Hawaii etter bryllupet, uten at det er noen spor av barna.

I januar ble Lori Vallow beordret til å vise fram barna til myndighetene i Idaho. Det har så langt ikke blitt gjort.

Febrilske forsøk på å finne igjen Joshua og Tylee, har så langt vært resultatløst. I mens pågår det også en klappjakt på moren, som man antar fortsatt befinner seg på Hawaii.

Ble medlem i dommedagssekt



Barnas bestemor, Kay Woodcock, sier ifølge USA Today at Lori tidligere var en «fantastisk, elskverdig og oppmerksom mor». Det forandret seg imidlertid de siste 18 månedene - rundt samme tid Lori ble med i en dommedagssekt ved navn

Det fremstår som et mysterium hvorfor Lori Vallow, en tilsynelatende normal mor, nekter å etterkomme politiets pålegg om å bevise at barna hennes er i live. Foto: Facebook/politiet

«Preparing a People» der også Chad Daybell (51) er medlem.

I februar i fjor søkte Loris siste ektemann, Charles Vallow, om skilsmisse fra kona. I skilsmissepapirene skal han ha skrevet om Loris religiøse tro, blant annet skal hun ha hevdet at hun var «en gud som forberedte sitt folk for Jesu andre oppstandelse i juli 2020» , ifølge nettstedet Insider. Charles Vallow skal også ha hevdet at Lori truet med å drepe ham og stjele 35.000 dollar.

Barnas far blir drept



I skilsmissepapirene ber Charles Vallow om å få full barneomsorg for syv år gamle Joshua, ettersom han mener Lori Vallow ikke er «stabil nok mentalt» til å ta ansvar for ham. Joshua er den adopterte sønnen til Charles og Lori.

11. juli dør Charles Vallow. Han blir drept av Loris bror, Alexander Cox, som hevder at han skjøt ham i selvforsvar.

I desember 2019, dør også Alex. Han blir funnet livløs i hjemmet sitt, og livet står ikke til å redde. Dødsfallet blir betegnet som mistenkelig. Politiet har gjort tester, og venter fortsatt på resultatene.

Eksona til ny ektemann dør



19. oktober 2019 dør også Tammy Daybell, ekskona til Chad Daybell, Toris nye ektemann. Dødsfallet blir på daværende tidspunkt sett på som et naturlig dødsfall. Etter sakens stadige utvikling, blir dødsfallet nå ansett som mistenkelig av politiet.

Få uker etter Tammys begravelse, gifter Lori og Chad seg.

«Vi har sterk grunn til å tro at Joshua og Tylees liv er i fare», skrev politiet i Rexburg sist nyttårsaften.

De la til at i ukene etter Tammys dødsfall, har Lori og Chad fortalt flere at Tylee døde i 2018, noe som er usant.

Chad skal også ha fortalt noen at Lori «ikke har små barn».

