Ifølge NBC News ble ektemannen til barnas mor, Chad Daybell (51), arrestert tirsdag som følge av likfunn på tomta hans i Idaho. Onsdag uttalte familiemedlemmer at det var 7-årige Joshua Vallow og 17-årige Tylee Ryan som var funnet, og politiet i Idaho bekreftet det samme lørdag.

– Dette var ikke utfallet vi håpet på, som var å finne dem i trygghet. Våre hjerter og bønner går til JJ og Tylees familier, uttaler politiet i Rexburg i en pressemelding, ifølge NBC News.

Daybell er siktet for likskjending og forsøk på å skjule to lik, ifølge rettsdokumenter Fox 10 News har publisert. Ifølge NBC News skal han ha begravd likene en gang i tidsrommet 22. september til 9. juni.

Chad Daybell ble arrestert tirsdag 9. juni for likskjending. Foto: AP

Barnas mor, Lori Vallow (46), ble pågrepet i februar, siktet for ikke å ha hjulpet sine barn. Verken Daybell eller Vallow har bistått politiet i deres etterforskning.

– Vi er fylt med bunnløs sorg for at våre to lysende stjerner ble stjålet fra oss, og kan bare håpe at de døde uten smerte og lidelse, skrev familiene til Joshua og Tylee i en felles uttalelse, gjengitt av Fox 10 News.

Likene er sendt til obduksjon, men resultatene er foreløpig ikke klare, skriver ABC 7.

Etter utgravninger på tomta til Chad Daybell i Idaho ble likene til Joshua og Tylee funnet. Foto: Jjohn Roark / AP

Minnestund

I løpet av helgen har det blitt holdt flere minnestunder i områdene rundt Idaho. Fredag møtte et hundretalls mennesker opp i Idaho Falls for å tenne lys og minnes de to barna.

– Vi føler et behov for å gjøre noe positivt. Vi vet at mange av dere føler det samme som oss, og vi må samles i fellesskap og støtte hverandre i denne tragedien, skriver Timanee Olsen, arrangøren av minnestunden, på arrangementets Facebookside.

Til AP uttalte Olsen at hun ikke trodde saken ville ende slik:

– Jeg trodde ikke de var døde. Dette har skapt mye sorg i byen vår.

Det ble holdt minnestund for de to barna i Idaho Falls fredag. Flere tok til tårene. Foto: John Roark / AP

Dommedagssekt, zombier og mørke ånder

Saken har skapt internasjonal oppmerksomhet for sin svært uvanlige natur. Daybell og Vallow er begge medlemmer av en dommedagssekt som forventer Jesus’ oppstandelse i juli i år og verdens påfølgende undergang, kalt «Preparing a People».

Daybell har skrevet rundt 25 bøker rettet mot mormonsk tro. Dystopiske temaer går igjen i bøkene hans, som atomangrep og enorme klimakatastrofer.

Tidligere har det også kommet frem via rettspapirer at Vallow og Daybell mente at barna var besatt og blitt zombier.

I oktober 2018, ett år før Joshua og Tylees forsvinning, viser e-postinteraksjon Fox 10 Phoenix har fått tilgang til at Vallow ba Daybell vurdere hvorvidt familien hennes hadde en «mørk eller lys ånd». Ifølge tabellen Daybell vedla ble Tylees ånd vurdert som mørk, Joshuas som lys.

Flere mistenkelige dødsfall



Tylee og Joshuas dødsfall er to av urovekkende mange i Daybell-Vallow familien. I juli 2019 ble Lori Vallows daværende ektemann, Charles Vallow, skutt og drept av Loris bror, Alex Cox. Cox hevder han agerte i selvforsvar. Charles hadde søkt om skilsmisse fra Lori, blant annet fordi han følte seg truet av Lori og mente hun hadde «mistet vettet», skriver KPNX News ifølge Deseret News.

I desember 2019, dør også Alex. Han blir funnet livløs i hjemmet sitt, og livet står ikke til å redde. Dødsfallet blir betegnet som mistenkelig, og politiet har ennå ikke gått ut med mer info angående dødsfallet hans.

Lori Vallow har vært arrestert siden februar, her fra en rettshøring i mars. Foto: John Roark / AP

Chad Daybells kone, Tammy Daybell, dør i oktober 2019. Hun skal angivelig ha sovnet inn av naturlige årsaker i løpet av natt til 19. oktober, men på grunn av de mystiske omstendighetene rundt familien ble det bedt om ny obduksjonsrapport og involvering av politi.

Politietterforskningen pågår ennå, ifølge East Idaho News . Ifølge Fox News 13 skal Chad ha hatt et syn hvor engler fortalte ham at Tammy kom til å dø.

To uker etter Tammys dødsfall, gifter Lori og Chad seg på Hawaii. Gifteringen Lori fikk på fingeren på bryllupsdagen ble bestilt 17 dager før Tammy var død, viser Amazon-kvitteringer til Charles Vallow som East Idaho News har fått tilgang til.