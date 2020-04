Barna er sporløst borte: – Hun sa de var blitt «zombier»

Siden september i fjor har søskenparet Joshua Vallow (7) og Tylee Ryan (17) fra Idaho i USA vært forsvunnet. I februar ble moren Lori Vallow pågrepet på Hawaii

Vallow hadde da oppholdt seg på Hawaii i en lang stund sammen med ektemannen Chad Daybell, uten at barna var å se.

Moren, som ikke har ønsket å fortelle politiet hvor barna befinner seg, er siktet for ikke å ha hjulpet sine barn. I tillegg står hun anklaget for å forhindre politibetjenter, oppfordring til å begå en forbrytelse, for ikke å følge pålegg og for å ha vist forakt for retten.

Under et fengslingsmøte uttalte aktor Justin Kollar:

– Vi har aldri sett en sak som denne, sa han.

Har krevd svar



Selv om forsvinningssaken har fått stor medieoppmerksomhet over hele verden og politiet i USA har brukt store ressurser på saken, er de to barna fortsatt ikke blitt funnet.

Bestemor Kay Woodcock ønsker å få vite om barnebarna har det bra og hvor de oppholder. Foto: AP / NTB scanpix

Barnas besteforeldre, tanter og onkler har i flere måneder krevd et svar fra moren om hvor Joshua og Tylee befinner seg, uten å lykkes.

– Jeg ville elsket å vite hvor barna er, og jeg tror USA ønsker å få svar på det samme. Jeg syntes dette begynner å bli absurd, har barnas bestemor Kay Woodcock uttalt til CBS News.

– Zombier



Under en barnefordelingssak i Arizona, hvor niesen til Lori Vallow risikerer å miste omsorgsretten for sine fire barn, er forsvinningen et tema, skriver NBC News. Niesen skal nemlig ha vært tilknyttet en dommedagssekt sammen med tanten og Daybell.

I rettspapirer hevder niesens eksmann at hun var bekymret for de savnede barna.

– Hun ble fortalt av Chad og Lori at barna deres hadde blitt besatt og var blitt zombier, heter det i dokumentene.



Opplysningene i rettsdokumentene skal stamme fra niesens nye ektefelle, som valgte å snakke med en advokat da barna ble meldt savnet. I dokumentene gir niesens nye ektemann uttrykk for at han har giftet seg inn i en uhyggelig situasjon.

Demoner og trollmenn



Ifølge afro-karibisk voodoo-kult er zombie betegnelsen på en «levende død», det vil si en død kropp som gjenopplives av en overnaturlig kraft.

FBI har offentliggjort et bilde av søskenparet som har vært savnet siden september i fjor. Foto: Privat / FBI / AP / NTB scanpix

I rettsdokumentene beskrives Chad Daybell og Lori Vallows tro i detalj, som inkluderer zombier, demoner og trollmenn.

Niesens eksmann har i flere måneder hevder at hun vet hvor de savnede barna er. Dette tilbakevises av kvinnens advokat.

– Hun har samarbeidet med politiet i flere timer lange møter med FBI ved tre anledninger. Som hun fortalte FBI, vet hun ikke noe om de savnede barna til tanten Lori Vallow, skriver advokat Robert Jarvis i en pressemelding.

Mistenkelige dødsfall

Forsvinningen av de to barna er det siste i en lang rekke mystiske hendelser som har rammet Vallow-familien. Saken startet noen måneder før søskenparet ble borte. I juli i fjor ble nemlig morens eksmann skutt og drept av hennes bror, Alex Cox.

Broren hevdet at han skjøt i selvforsvar, men saken er fortsatt under etterforskning. Ifølge Fox News undersøker politiet om Lori Vallow har vært innblandet i drapet.

I desember døde også Alex Cox, av ukjente årsaker. Politiet betegner dødsfallet som mistenkelig og venter nå på en obduksjonsrapport for å finne dødsårsaken.

Saken ble ikke mindre mystisk av at også ekskona til barnas stefar, Chad Daybelle, ble funnet død i oktober. Politiet vil nå gjøre undersøkelser for å finne ut om hun kan ha blitt forgiftet. Ifølge CBS giftet moren seg med Daybelle to uker senere.