I 1988 opplevde Li Jingzhi og Mao Zhenping alle foreldres verste mareritt: Deres to år gamle sønn ble tatt fra dem mens han oppholdt seg utenfor et hotell i storbyen Xian i Shaanxi-provinsen nord i Kina.

Etter at sønnen hennes forsvant, sa Li Jingzhi opp jobben sin og viet all sin tid på å forsøke finne barnet sitt. I løpet av årene som fulgte sendte hun ut mer enn 100.000 flygeblader og deltok i flere nasjonale TV-programmer der hun etterlyste sønnen og tryglet om å få ham tilbake.

Samtidig engasjerte hun seg for familier som hadde opplevd det samme som henne selv. Hun samlet inn informasjon om savnede barn og gjennom årene har hun hjulpet 29 barn med å bli gjenforent med sine familien. Årene gikk og hennes egen sønn forble sporløst forsvunnet. Inntil april i år.

Ingen oversikt over bortførte barn

CNN melder at Xian-politiet i april fikk inn et tips om at en mann i Sichuan-provinsen på slutten av 1980-tallet hadde kjøpt et barn som opprinnelig stammet fra Shaanxi. Det skulle vise seg at saken det dreide seg om, var kidnappingen av Li Jingzhi og Mao Zhenpings lille toåring.

Ifølge den kinesiske statskringkasteren CCTV benyttet politiet et ansiktsgjenkjenningsprogram for å analysere gamle barnebilder og utarbeidet deretter et simulert bilde av hvordan gutten ville se ut 32 år senere. Deretter skal bildet ha blitt sammenliknet med fotografier fra en nasjonal database.

Det finnes ifølge CNN ingen offentlig oversikt over hvor mange barn som hvert år blir kidnappet i Kina. På det mye brukte nettstedet «Baby Come Home» legger kinesiske foreldre ut meldinger om savnede barn, og i skrivende stund søker mer enn 51.000 registrerte familier etter sine tapte barn.

I 2009 opprettet departementet for offentlig sikkerhet en landsdekkende DNA-database for å kunne matche foreldre med savnede barn. Ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua har politiet klart å gjenforene mer 6.300 familier som følge av denne databasen.

CCTV har ikke kommet med noen detaljer om selve databasen politieti Xian har benyttet eller beskrevet prosessen nærmere. Men etter en rekke undersøkelser og sammenligninger, klarte politiet til slutt å spore opp 34 år gamle Mao Yin i byen Mianyang sørvest i Kina.

Yin liknet bildet politiet hadde fremstilt, og da det ble gjennomført en DNA-test av ham, hersket det ikke lenger noen tvil om at et 32 år gammelt mysterium endelig var løst.

Det var glede og tårer da Li Jingzhi (t.v.) og Mao Zhenping (t.h.) endelig kunne få igjen sønnen Mao Yin (midten) etter 32 lange og vonde år. Foto: STR / AFP / China OUT

Så moren sin på TV

Mandag denne uken var det duket for en tåredryppende familiegjenforening for åpent kamera under en pressekonferanse avholdt av politiet i Xian og som ble vist via live-stream på CCTV. I beste «Tore på sporet»-stil ankom Mao rommet fra en sidedør og ropte til moren sin, som løp mot sønnen og kastet seg rundt halsen hans. De tre familiemedlemmene omfavnet så hverandre en god stund mens de gråt alle tre.

– Jeg vil ikke at han skal forlate meg igjen. Jeg vil aldri igjen la ham forlate meg igjen, sa Li Jingzhi til de fremmøtte journalistene mens hun knuget sønnens hånd.

(Saken fortsetter under)

Li Jingzhi knuger sønnen hånd mens hun forteller at han aldri må forlate henne igjen. Mao Yin ble bortført fra foreldrene da han var 2 år gammel for 32 år siden. Foto: STR / AFP / China OUT

Mao Yin fortalte at han hadde sett Jingzhi på TV en rekke ganger og var blitt rørt av kvinnen som ikke oppga drømmen om å finne igjen barnet sitt. Men han hadde aldri noen mistanke om at det var ham hun lette etter. Nå ønsker han å flytte til Xian for å komme nærmere sin biologiske familie.

Myndighetene har ifølge CNN uttalt at de vil fortsette etterforskningen av bortføringen av Yin. Det er foreløpig ikke kommet ytterligere informasjon om adoptivforeldrene.

