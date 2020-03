«Hun var ei vakker jente. Veldig smart og veldig livlig. Hun smilte varmt til meg, og idet hun smilte, hadde hun tydelige smilehull i begge kinn. Jeg følte med henne. Jeg gikk bort til henne, la armen rundt henne, trakk henne til meg og holdt henne tett. Hun så opp på meg og strålte. Og jeg visste jeg hadde funnet den lille jenta jeg lengtet etter.»

Den rystende Netflix-dokumetaren «Bortført innen synsvidde» åpner med stemmen til Robert Berchtold som forteller om sin fascinasjon for den da tolv år gamle Jan Broberg.

Jans foreldre stusset først over den spesielle oppmerksomheten som Berchtold viet datteren deres, men så slo de det fra seg. Foto: Skjermdump av trailer

Familien Broberg bodde i Pocatello i Idaho, i den typen nabolag der man ikke trengte å låse inngangsdøra dersom man ikke selv var hjemme. Bob og Mary Ann hadde vært gift i flere år, var aktive i den lokale pinsemenigheten og sammen hadde de tre døtre der den utadvendte og energiske Jan var den sjefete storesøsteren.

En søndag i 1972 møtte moren Robert Ersol Berchtold og familien hans i kirken. Den utadvendte og vennlige Robert og hans mer innesluttede kone Gail hadde tre barn som var rundt samme alder som deres egne. De to familiene tilbrakte mye tid sammen og Robert fikk et godt forhold til de tre Broberg-døtrene.

Men det var Jan som var den som fikk mest oppmerksomhet fra ham, og det skulle vise seg at Robert skydde ingen midler for å komme så tett som mulig på henne.

Så ikke varsellampene



I «Bortført innen synsvidde» forteller Jan Broberg om hvordan Robert ble hennes far nummer to. Hun var svært glad i ham, følte seg trygg og stolte fullstendig på ham.

Etter hvert begynte foreldrene å bli urolige for Roberts fascinasjon for den eldste datteren deres. Han tok stadig bilder av henne og prioriterte å tilbringe tid med Jan fremfor sine egne barn. Robert var så fiksert på Jan at han på et tidspunkt innledet et seksuelt forhold til både Bob og Mary Ann for å få tilgang til henne.

Robert Berchtold ble som en reserve-pappa for jan og de to yngre søstrene hennes. Foto: Skjermdump av trailer

På et tidspunkt klarte han til og med å overbevise foreldrene om at var i behandling for overgrep han var blitt utsatt for som barn, og at en del av behandlingen hans var å tilbringe tid med Jan. Det gikk så langt som at han sov i sengen hennes fire dager i uka.

– Vi hadde ikke den fjerneste anelse om at han hadde seksuelle tanker om Jan. Vi visste ikke engang hva en pedofil var den gangen. Jeg vet ikke hvordan vi kan ha vært så naive, når det var så mange varsellamper. Men vi så dem ikke, sier Bob Broberg i dokumentaren.

Varslet etter fem dager



Torsdag 17. oktober 1974 dukket Robert Berchtold opp med bilen og plukket opp Jan etter endt pianotime for å ta henne med på ridetur i American Falls. Da hun satte seg inn i bilen, ga han henne en tablett og forklarte at det var en allergipille hun måtte ta før de skulle ri på hestene.

– Jeg må ha besvimt raskt, for jeg husker ikke turen til stallen. Ingen minner fra turen. Ingen minner om … ham, minnes Jan.

Moren begynte å bli nervøs da de ikke kom hjem til den tiden hadde lovet. Likevel skulle det ta fem dager før FBI kom på banen, etter foreldrenes egen forklaring fordi de ikke ville skake opp Roberts kone Gail. Da spesialagent Pete Welch fikk saken og besøkte foreldrene, måtte han formelig hamre inn i hodene deres at Jan var blitt kidnappet.

Hjernevask og romvesener

Berchtold hadde forsøkt å arrangere det hele til å se ut som om de begge var blitt bortført, blant annet sørget han for at Ford-en hans ble funnet hvor han hadde etterlatt mye blod for å gi inntrykk av at de var blitt fanget.

Pete Welsh var FBI-agenten som fikk oppdraget med å lete etter den forsvunne tolvåringen Jan. Foto: Skjermdump av trailer

I virkeligheten hadde han tatt med seg Jan til Mexico der han giftet seg med henne.

I denne perioden ble hun hjernevasket til å tro at faren var et romvesen og at hennes oppdrag var å få barn med en «mannlig ledsager» før hun fylte 16. Barnet skulle i sin tur redde romvesenenes hjemplanet. Hvis hun ikke oppfylte oppdraget, ville det få følger for foreldene og søstrene.

Tvunget til å la kidnapperen slippe unna

35 dager etter at Jan var blitt bortført, ble de omsider funnet i en husvogn i Mazatlán i Mexico. Berchtold hadde da ringt broren for å be ham høre med Bob og Mary Ann om å gi ham skriftlig tillatelse til å komme tilbake til USA og bo sammen med datteren.

Berchtold ble dømt til fem års fengsel. Han slapp ut etter ti dager etter at Gail hadde kommet på døren deres og truet med at de ville fortelle offentlig om det seksuelle forholdet Robert hadde innledet til Bob. Foreldrene skrev under og Robert var en fri mann igjen.

Jan Broberg har i dag lært seg å leve med det hun ble utsatt for i barndommen. Foto: Skjermdump av trailer

Jan dro tilbake på skolen og fortsatt livet, men hun var ikke den samme som hun hadde vært før kidnappingen. Hun forsvarte Robert da foreldrene viste henne avisutklipp om kidnappingen, og hun klarte ikke å slutte å tenke på ham. Hjernevasken fikk henne til å tenke på hvordan hun skulle kunne fortsette oppdraget som hun var blitt gitt.

– Jeg atskilte meg selv emosjonelt sett og mentalt sett fra familien min fordi jeg visste at oppdraget ikke var fullført. Jeg visste at mer ville skje, sier Jan.

Lurte nonner til å tro han var agent



To år etter kidnappet Robert den nå fjorten år gamle Jan igjen. En natt kom han inn på rommet hennes, tok henne med seg og etterlot seg en lapp der det sto at hun var reist og ikke hadde planer om å komme tilbake. Nederst på lappen sto Jans signatur, men det var ikke hun som hadde skrevet.

Denne gangen skulle det ta uker før foreldrene meldte om kidnappingen. De fryktet for hva som kunne skje om pressen fikk vite hva som var skjedd.

Det skulle ta 102 dager før de fant henne igjen, denne gang på en katolsk skole i Pasadena i California hvor Robert hadde utgitt seg for å være faren hennes før han hadde fått henne innmeldt som elev. Han overbeviste på snedig vis nonnene at han var CIA-agent og at «datterens» identiteten måtte holdes skjult.

Lærte å leve med tragedien

Robert Berchtold satt fengslet i en måned før han ble overført til et mentalsykehus der han tilbragte seks måneder. I 2005 døde han etter en selvforskyldt overdose.

Jan Broberg Felt er i dag sangerinne, danser og skuespiller. Sammen med moren skrev hun boken «Stolen Innocence: The Jan Broberg Story» som tar for seg hendelsene som utspant seg da hun var tolv og fjorten år gammel. Foto: Skjermdump av trailer

På spørsmål om hun har tilgitt ham, svarer Jan Broberg at hun opplever tilgivelse som et vanskelig ord.

– I mitt sinn vil det å ikke tilgi noe på en måte bygge fengselscellen rundt deg. Jeg skjønte at jeg kunne leve med tragedien på en måte som gjør at tragedien ikke styrer meg lenger. Det har krevd en del å komme seg hit.

– Jeg tilga foreldrene mine ved å hjelpe dem å tilgi seg selv. Ja, de begikk feil, men det er én ting å begå en feil som to uskyldige mennesker. Det er noe annet å begå en feil når noen lurer deg og spiller på følelsene dine.