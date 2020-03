Ingen vet helt sikkert hva som skjedde da den engelske kontreadmiralen Sir John Franklin og hans mannskap på 128 mann omkom under den skjebnesvangre ekspedisjonen i Nordishavet på midten av 1800-tallet.

På midten av 1980-tallet fant forskerne flere graver der noen av sjøfølkene fra Franklinekspedisjonen var begravet. På grunn av permafrosten var likene svært godt bevart. Obduksjoner tydet på at mannskapet led av blyforgiftning. Foto: AP / NTB scanpix.

Denne uken presenterte et team med forskere 350 gjenstander de har fått hentet opp fra vraket av ekspedisjonens flaggskip, HMS Erebus. Skipet ble funnet i september 2014 utenfor kysten av King William Island lengst nord i Canada. To år senere fant forskerne også vraket av ekspedisjonens andre skip, HMS Terror, på 24 meters dyp, om lag 50 kilometer unna.

De 350 gjenstandene som er hentet opp kan være med på å gi ny kunnskap om skjebnen til Franklin og hans mannskap, skriver den anerkjente museumsinstitusjonen The Smithsonian.

Blant gjenstandene som ble bragt opp til overflaten er diverse kjøkkenutstyr, vinflasker, et vokssegl med fingeravtrykk og en hårbørste som fortsatt har rester av hår.

– Dette har vært den mest suksessfulle sesongen vi har hatt siden vi oppdaget vraket. Objektene er ekstremt godt bevart, uttalte Marc-André Bernier, leder for arkeologiavdelingen i Parks Canada, på en pressekonferanse fredag.

En av de verste polar-katastrofene

Franklins fatale polarekspedisjon har fascinert og fengslet historikere, arkeologer og eventyrere i over 170 år.

Franklin var regnet som en legende i hjemlandet England og hadde fått stilt to skip til rådighet for å forsøke å kartlegge en farbar rute gjennom Nordvestpassasjen.

Med de to skipene Terror og flaggskipet Erebus seilte han og mannskapet ut fra den engelske havnebyen Greenhithe den 19. mai 1845 på vei mot Arktis.

Men alt gikk galt. De to skipene ble fanget i skruisen ved King William Island i Canada, Franklin selv strøk med våren 1847 sammen med flere av sjøfolkene om bord, og i april 1848 forsøkte de 105 overlevende å forlate skipene for å vandre sørover. De nådde aldri sivilisasjonen igjen, men døde i isødet, tappet for krefter og hardt rammet av skjørbuk og blyforgiftning.

Senere beinfunn tyder på at desperasjonen mot slutten drev noen av mannskapet til kannibalisme.

Ekspedisjonener regnet som den verste katastrofen i britenes lange historie med å utforske polarregionene.

Systematisk gjennomgang av vraket



Funnet av Erebus og Terror i 2014 og 2016 markerte det forskerne håper vil være et veiskille i kunnskapen om Franklin-ekspedisjonen.

Klimatiske forhold og is gjør at det bare er mulig å undersøke skipene noen få uker i året. Spesielt gunstig vær sensommeren 2019 sørget imidlertid for at dykkere kunne ta seg ned til skipet flere ganger i løpet av en fireukersperiode i slutten av august og begynnelsen av september i fjor.

Ifølge Marc-André Bernier ble det i løpet av disse ukene totalt tilbragt 110 dykkertimer ved vraket av Erebus, noen strekk var så lange som tre timer av gangen. Det gjorde det mulig å gjennomføre en mer systematisk gjennomgang av vraket og hente opp flere gjenstander.

Tidligere dykk har tilsammen bragt opp 50 gjenstander fra Erebus siden oppdagelsen i 2014, skriver The Smithsonian.

Håper hårprøver kan gi svar



Sesongen 2019 fokuserte marinarkeologene primært på en del av skipet som antas å ha fungert som kahytter og lagringsrom for mannskap av lavere rang. Etter å ha fjernet noe tømmer og vrakrester, fant dykkerne et uberørt område på omlag én ganger fem meter gjemt under et lag med sedimenter. Herfra fant man en rekke gjenstander som kan gi et innblikk i hvordan dagliglivet om bord har fortonet seg.

I et oppbevaringsskap fant de også flere stabler med tallerkener og fat, kjøkkenredskaper og til og med et trekkspill. De fant også det som beskrives som en «perfekt bevart» tannbørste, en ullvott, lærermet til en kappe, en sko og et lite blystempel som tilhørte stuerten til skipets kaptein.

Forskerne er særlig begeistret over funnet av en hårbørste, hvor de klarte å hente ut 12 hårstrå. Ifølge Bernier vil de forsøke å analysere hårstråene for DNA. I tillegg vil de se om stråene inneholder informasjon om diett og kosthold.

HMS Terror



I august 2019 fikk man filmet innsiden av HMS Terror, som ble funnet i 2016. Forskere håper å kunne henne ut flere gjenstander fra skipet til sommeren. Foto: AFP / NTB scanpix.

Dykkerne hadde også flere vellykkede dykk til vraket av HMS Terror sommeren 2019. Som ABC Nyheter tidligere har omtalt gjorde klart vann og gode lysforhold det mulig å observere rundt 90 prosent av skipet som ligger på 24 meters dyp og skal være i enda bedre stand enn HMS Erebus.

Arkeologteamet sendte også en undervannsdrone videre inn i skipet for å undersøke det nærmere.

I en video fra undervannsdronen kan man se det overgrodde skipsrattet, blåhvite porselenstallerkener som fortsatt står oppstilt i hyllene, oppstilte flasker i ulike farger, møbler og inventar.

Særlig interesse er det knyttet til skrivebordet til kapteinen på Terror, Francis Crozier. Ifølge forskningsleder Ryan Harris i Park Canada har de et visst håp om at skuffene i skrivebordet skal kunne inneholde papir og dokumenter som for eksempel kan gi en forklaring på hvorfor de to skipene Terror og Erebus skilte lag.

En teori går ut på at noen overlevende fra ekspedisjonen dro tilbake til skipet og forsøkte å seile det til trygghet.