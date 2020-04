Tilbake sitter millioner av pårørende – slekt og venner, barn, foreldre, søsken, skriver Frida Nome i boka De savnede, der hun følger skjebnen til flere av dem som har blitt bortført eller er forsvunnet.

– Mange antas med veldig stor sikkerhet å være i myndighetenes fengsler, og det har kommet rapporter gjennom flere år om dødsfall i fengslene. I en periode oppdaterte myndighetene de sivile registrene i Syria med folk som hadde omkommet i fengsel. Det var også blant annet en avhopper som hadde fotografert døde i sykehus knyttet til fengslene, sier Nome til ABC Nyheter.

Forholdene i syriske fengsel er kjent for å være ekstremt vanskelige. Det er utstrakt bruk av grov tortur, og svært mange er systematisk henrettet i flere fengsel i Syria. Folk blir gjerne holdt under bakken i veldig trange rom.

– Det er vanskelig å forestille seg, med 75 personer på et knøttlite rom der det ikke er mulighet for å legge seg ned, sier Nome.

Usikre tall

Hovedkilden til at folk har blitt borte er i mange tilfeller familiene.

– Men det er også mange som ikke våger å rapportere det inn. Det finnes eksempler på at folk som har rapportert en savnet selv har blitt arrestert. Tallene er veldig usikre, noen snakker om – veldig usikre – tall nærmere 200.000 forsvunne.

Nome besøkte Syria i fjor sommer under arbeidet med boka. Hun har tidligere arbeidet og studert i landet.

– I forbindelse med boka var jeg der i fjor sommer, kun i nordøstlige områder inkludert Raqqa. Det er fortsatt krig, og etter at jeg var der har konflikten utviklet seg videre med tyrkisk intervensjon.

Krigen i Syria har ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) trolig kostet hele 586.000 mennesker livet. Syria hadde før krigen 23 millioner innbyggere. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har registrert over 5 millioner syriske flyktninger i andre land og anslår at ytterligere 6,6 millioner er på flukt inne i Syria.

Video: Flykter fra en fare til en annen:

Møtte IS-medlemmer

Nordøst i Syria møtte Nome to av medlemmene av IS-gruppa kjent som «The Beatles», som besto av britiske statsborgere, i fengsel.

– Møtet med IS-krigerne var veldig spesielt, jeg visste ikke på forhånd hvem jeg skulle få intervjue. Jeg hadde bedt om å intervjue IS-ledere i Raqqa. Det var vakter til stede, så det gir begrensninger på hva de vil si, men jeg satt med dem over lang tid og fikk dem i tale på flere av spørsmålene jeg lurte på. Jeg var primært opptatt av å spørre om de forsvunne syrerne. de hadde selv vært fangevoktere for kidnappede utlendinger, så jeg spurte dem om hvordan sikkerhetsapparatet til IS fungerte, om de kjente til hvordan IS hadde operert i Raqqa, jeg spurte også om massegravene i Raqqa-området.

Det er funnet mange graver med tusenvis av døde i områdene IS kontrollerte. Noen er falne IS-krigere, andre er sivile som har dødd i bombeangrepene fra den internasjonale koalisjonen, andre igjen er tidligere IS-fanger.

– IS har også kidnappet eller vilkårlig arrestert svært mange syrere, i tillegg til utlendinger som er mest kjent her hos oss, journalister og hjelpearbeidere. De har også systematisk gått inn for å få folk til å forsvinne som var i opposisjon til prosjektet IS forsøkte å etablere.

De kidnappede kunne være alt fra sivile aktivister til journalister til soldater i andre opprørsgrupper.

– Brukte forsvinninger aktivt

– IS har brukt forsvinninger aktivt for å komme til makten. Når det gjelder folk som har forsvunnet i myndighetenes fengsel er skjebnene mer ukjent. Man vet at mange er døde, men de regnes fortsatt som forsvunne siden familier ikke har fått lik eller konkrete bevis. Noen har fått dødsrapporter om dem de savner, men uten å få mulighet til å begrave sine døde.

Konflikten i Syria begynte i mars 2011 da fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad ble slått ned med hard hånd. Opposisjonen grep etter hvert til våpen, og i løpet av 2012 utviklet det seg til full borgerkrig.

En rekke ulike opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har siden kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre. Også andre opprørsgrupper enn IS har benyttet kidnappinger opp gjennom konflikten.

– Det finnes mange eksempler på at andre opprørsgrupper har kidnappet både utlendinger og syrere, men det er trolig IS, i tillegg til syriske myndigheter, som har brukt det mest systematisk, sier Nome.

Sprer stor frykt

Hun forteller at sivilsamfunnet i Syria fortsatt finnes i høy grad, men at de opererer under svært krevende forhold og mange fra eksil. Det er svært mange sivile organisasjoner som jobber humanitært for å hjelpe andre sivile, som jobber for å støtte folk som har mistet familiemedlemmer, og som jobber for å hjelpe familien til de savnede.

– Forsvinningene preger samfunnet i veldig stor grad, fordi det har så store ringvirkninger og sprer stor frykt når folk blir borte, og man ikke kjenner deres skjebne. Andre sivile aktivister blir redde for å fortsette å jobbe fordi de er redde for å bli utsatt for en forsvinning. Det er et effektivt våpen.

– Dette er en problemstilling som har store ringvirkninger også for fredsprosessen i Syria, og er et av spørsmålene som tas opp svært ofte og som berører alle parter i konflikten. Det er et spørsmål man trenger å få partene til å bevege seg på for å finne politiske løsninger i den syriske konflikten.

