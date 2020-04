Norge kan ha trent opp styrker som går over til Syrias regjering

Utbrytere fra den tidligere norskstøttede opprørsgruppa Maghawir al-Thawra i Syria skal ifølge forsvarsnettstedet TheDefensePost ha tatt med seg våpen og kjøretøyer og krysset fra opprørskontrollerte Tanf til regjeringskontrollerte Palmyra.

Også Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) bekrefter at kommandøren, som også er antatt å være narkotikasmugler, har skiftet side.

Det interessante er at kommandøren tilhører en gruppe som ifølge VG er blant dem norske spesialsoldater trente opp i perioden 2016-2017.

De kalte seg tidligere Den Frie Syriske Arme, FSA, som vestlige land satset sterkt på. De var angivelig demokratisk innstilte opprørere som samtidig skulle bekjempe IS.

Forsvarets operative hovedkontor er ordknapt på spørsmål om nyheten kan innebære at Norge har trent opp krigere som nå forsvinner over til Assad.

– Norge støtter den internasjonale koalisjonen mot ISIL. For tiden er det et styrkebidrag fra Hæren som trener og rådgir irakiske regjeringsstyrker, skriver major og pressetalsmann Brynjar Stordal i en epost til ABC Nyheter.

Han påpeker at Norge har bidratt med spesialstyrker som drev med trening, rådgivning og støtte til lokale styrkers kamp mot ISIL i Irak og Syria.

– Dette oppdraget ble avsluttet i 2017. Vi kommenterer ikke operative spørsmål knyttet til dette bidraget, avslutter han.

– Ikke rart de holder tett



– Solberg-regjeringen lovte Stortinget at Norge kun skulle trene militser som bare kjemper mot IS. Nå ser det altså ut til at Solberg er ansvarlig for

Bjørnar Moxnes (Rødt)

folkerettsbrudd ved å trene og støtte en gruppe som selv innrømmer å ha hatt en narkotikasmugler i sitt øverste lederskap og i tillegg kriget for regimeskifte, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til ABC Nyheter.

– Nå krever Rødt svar: Har norske skattepenger og forsvarsressurser blitt brukt til å trene og støtte en milits i Syria som var involvert i narkosmugling?

Rødt har gjentatte ganger bedt regjeringen fortelle hvem de har trent i Syria og krevd granskning av oppdraget.

– Men det er ikke vanskelig å se

hvorfor Solberg-regjeringen motsetter seg enhver granskning av sin deltakelse i Syria-krigen og fortsetter å holde hemmelig hvilke grupper de har trent. De ønsker selvfølgelig å skjule for offentligheten at de har brukt norske skattepenger og risikert norske soldatliv på nok et meningsløst USA-leda krigseksperiment i Midtøsten, sier Moxnes.

– Krigere bytter ofte side



– Det er en iboende risiko når man bygger kapasitet hos opprørsgrupper som ikke

Kjetil Selvik

er underlagt en stats myndighet, sier seniorforsker Kjetil Selvik ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Nupi, på spørsmål om risikoen for at opprørsgrupper trent opp av Norge kan vandre over til IS eller den syriske regjeringens side.

– Vanligvis trener man sikkerhetsstyrkene til en stat, legger han til.

– Det er mer uforutsigbart hva slike grupper gjør et par år frem i tid. Det er absolutt et element av at de skifter side i Syria. Mange av gruppene består av krigere som etter hvert har fått det som sitt levebrød, sier selvik og fortsetter:

– Det som har skjedd i ulike faser i konflikten, er at finansieringskilder har tørket inn. Da vil jo opprørsgruppene se seg om etter andre sponsorer.