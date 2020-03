Krigen i Syria går inn i sitt tiende år

Krigen i Syria går nå inn i sitt tiende år. Det har vært år med ufattelige lidelser for sivilbefolkningen.

FNs etterforskere fortviler over det de ser og hører. Likevel er de fast bestemt på å fortsette å dokumentere forbrytelsene. Håpet er at rettferdigheten vil skje fyllest en dag.

FN-kommisjonen for etterforskning i Syria ble opprettet få måneder etter at konflikten startet 15. mars 2011. Da slo Assad-regimet hardt og brutalt ned på regimekritiske demonstranter som protesterte. Siden ble det mye verre.

Trodde på kortvarig konflikt

FNs menneskerettsråd ga etterforskerne mandat til å granske alle anklager om brudd på folkeretten og på internasjonale menneskerettigheter. De ble også oppfordret til, der det var mulig, å identifisere mistenkte gjerningspersoner slik at disse senere kunne blitt stilt strafferettslig til ansvar.

Karen Koning AbuZayd synes det er forferdelig å se hvilken situasjon Syria har havnet i. Foto: Salvatore Di Nolfi / AP

Til å begynne med virket oppgaven overkommelig for FN-etterforskerne. De fleste regnet med at konflikten ville bli kortvarig.

– Jeg trodde det kanskje ville ta et år, muligens litt lenger, sier amerikanske Karen Koning AbuZayd. Sammen med brasilianeren Paulo Pinheiro er hun den eneste av de opprinnelige kommisjonsmedlemmene som fortsetter deltar i granskningsteamet.

– Jeg hadde ingen anelse om at vi fortsatt skulle holde på med dette, sier hun.

Ofre forteller

Nesten ni år senere, etter at om lag 400.000 mennesker er drept og millioner av syrere er tvunget på flukt, la etterforskerne denne uken fram sin 19. rapport for FNs menneskerettsråd.

De har aldri fått slippe inn i Syria, men har basert etterforskningen på intervjuer med ofre og øyenvitner.

I løpet av årene som har gått, har etterforskerne gjentatte ganger anklager de mange parter i den stadig mer komplekse konflikten for krigsforbrytelser og i noen tilfeller forbrytelser mot menneskeheten.

Men de gjentatte oppfordringene til alle parter om å stanse overgrepene, har gått for døve ører.

– Selvsagt er det veldig frustrerende, sier Hanny Megally. Han sluttet seg til etterforskningsteamet i 2017 og håpet da at krigen snart ville være over.

Han sier at han og de to andre FN-etterforskerne føler seg forpliktet til å fortsette å dokumentere overgrep og krigsforbrytelser samt å foreslå måter å lette på lidelsene til sivilbefolkningen.

Han påpeker at syriske familier og menneskerettsgrupper fortsetter sin kamp for å få en slutt på blodsutgytelsene, for å finne savnede og for å sikre rettferdighet.

– Vi kan ikke gi opp når de fortsetter, sier Megally.

Ille i Idlib

Han sier det er ekstra vanskelig å være vitne til den pågående situasjonen i det krigsherjede nordvestre Syria.

Der er nærmere 1 million mennesker drevet på flukt siden desember da syriske regimestyrker med støtte fra Russland innledet sin offensiv mot Idlib, den siste opprørskontrollerte provinsen i landet.

– Akkurat nå er om lag 1,5 millioner mennesker strandet nær grensen til Tyrkia. Forholdene er desperate, små barn fryser eller sulter i hjel. Det er det verste for meg. Alle disse unødige dødsfallene som kunne ha vært forhindret. Det er sjokkerende, sier han og er hard i kritikken av verdenssamfunnets manglende vilje til å gripe inn og hjelpe.

Megallys kollega Karen Koning AbuZayd sier det har vært forferdelig å se Syria, et land hun kjente godt, ende i et blodbad.

– Det er så trist. De slemme vinner. De har makten og våpnene mens den vanlige befolkningen lider.