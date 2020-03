En ny fare truer et krigsherjet Syria

Det første tilfellet av coronasmitte ble påvist i Syria søndag, og i et krigsherjet land der helsevesenet og vannforsyningen er bombet i grus, frykter hjelpearbeidere og andre at følgene kan bli katastrofale.

– I de improviserte flyktningleirene nordvest i Syria sitter noen av verdens mest sårbare. Nesten 1 million mennesker har flyktet fra hjemmene sine siden jul, og disse familiene bor nå tett-i-tett uten tilgang på tilstrekkelig vann eller sanitære forhold, konstaterer generalsekretær Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp.

– Det syriske helsevesenet er i ruiner etter en lang krig hvor leger, helsepersonell og sykehus har vært direkte mål, sier hun. Det kan få fatale følger dersom coronaviruset spres, advarer hun.

Krever våpenhvile

FNs spesialutsending til Syria, den erfarne norske diplomaten Geir O. Pedersen, frykter også følgene og kommer med en innstendig bønn til de krigførende partene i landet.

– Jeg ber om en komplett og øyeblikkelig våpenhvile i hele Syria, slik at alt kan settes inn på å bekjempe coronaviruset, sier Pedersen.

Han viser også til at helsevesenet i landet ligger nede, og at det er stor mangel både på utstyr og kvalifisert personell.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) anslår at det er 6,6 millioner internt fordrevne i Syria, og en stor del av disse lever under svært trange og uhygieniske forhold

Krever løslatelse av fanger

– Internt fordrevne og flyktninger lever under forhold som er særlig farlige, og det samme gjør innsatte og krigsfanger, sier Pedersen.

Foruten våpenhvile oppfordrer han både regimet og opprørerne til straks å løslate fanger.

– Relevante hjelpeorganisasjoner må også straks få tilgang til alle fengsler og fangeleirer, og det må tas øyeblikkelige steg for å sikre tilstrekkelig medisinsk hjelp og beskyttelse for dem som holdes der, sier Pedersen.

Han oppfordrer samtidig giverland til å komme på banen og finansiere FNs og andre hjelpeorganisasjoners arbeid i Syria.

Frykter massedød

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland advarer også mot massedød når koronaviruset når deler av Syria, et land med anslagsvis 6,6 millioner mennesker internt fordrevne.

– Mens verdens statsledere jobber med å unngå et skrekkscenario innenfor egne landegrenser, må de ikke snu ryggen til dem som bor utenfor grensene, sier han.

Flyktninghjelpen har nærmere 400 ansatte i Syria og driver blant annet rehabilitering av vannforsyning og utdeling av såpe, noe som er svært viktig for å bremse smittespredning.

– Coronaviruset diskriminerer ingen, og det burde heller ikke verdenssamfunnet gjøre når det gjelder å hjelpe de som er mest utsatt for å bli smittet av sykdommen, sier Egeland.

Truer alle

– Akkurat nå prioriterer Norsk Folkehjelp å få ut informasjon og smittevernutstyr. Vi vet at informasjon redder liv, og derfor er det en kamp mot tiden, falske nyheter og desinformasjon, sier Henriette Killi Westhrin.

– Vi er alle sårbare for coronaviruset, men noen er i en langt mer sårbar situasjon enn andre. Internasjonal solidaritet over landegrensene er viktigere enn noen gang, sier hun.

Geir O. Pedersens budskap er også krystallklart.

– Dette er en felles trussel som ikke kjenner noen grenser. Den diskriminerer ikke. Det spiller ingen rolle om du lever i områder kontrollert av den syriske regjeringen eller i andre områder. Alle syrere er i fare, sier Pedersen.