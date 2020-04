Starter testing av coronavaksine på mennesker

Mens hele verden holder pusten, milliarder sitter innestengt i sine hjem og mer enn 171.810 mennesker av de registrert smittede er døde, er kappløpet om å utvikle en effektiv vaksine mot det dødelige coronaviruset for fullt i gang.

Mer enn 2.503.458 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. 659.583 av de registrert smittede er friskmeldt.

I håp om å unngå sykehuskollaps og ukontrollert smittespredning har mange land valgt å stenge ned store deler av samfunnet.

Under den britiske regjeringens daglige pressekonferanse tirsdag fortalte helseminister Matt Hancock at Storbritannia nå er helt i front i arbeidet med å utvikle en coronavaksine.

Testingen starter 23. april



Utprøvingen starter om få dager, nærmere bestemt torsdag 23. april. Dersom prosjektet blir vellykket har den britiske regjeringen gitt løfter om å bidra med støtte til å produsere vaksiner i stor skala.

Metoden forskerne benytter seg av skal tidligere ha gitt gode resultater for å styrke immunforsvaret mot alvorlige sykdommer. NTB Scanpix/Reuters.

Det er allerede gjort avtaler med tre britiske produsenter, og flere i utlandet, for å lage vaksinen.

Ifølge Sky News er tanken å produsere en million doser i løpet av september.

Metoden forskerne benytter seg av skal tidligere ha gitt gode resultater for å styrke immunforsvaret mot alvorlige sykdommer.

– Jeg er 80 prosent sikker på at vaksinen vil virke, sier vaksineprofessor Sarah Gilbert ved universitetet i Oxford til avisa The Times. Forskergruppen hun leder, er ansett som en av verdens fremste innen vaksineforskning.

– Vi må finne ut om disse vaksinene fungerer eller ikke

Andrew Pollard, professor i Oxford Vaccine Center, sier testing på mennesker er helt avgjørende for å finne ut om vaksinen virker og hvilke bivirkningen den har.

– Det har vært mye arbeid med å forstå biologien til viruset og for å starte

Fakta om coronapandemien: Mer enn 2,4 millioner mennesker er bekreftet smittet * 2.503.458 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 171.810 (6,9 prosent) av de registrert smittede er døde. * 659.583 (26,3 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 57.603 (3,4 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * USA: 792.958 smittet, 42.531 døde * Italia: 181.228 smittet, 24.114 døde * Spania: 204.178 smittet, 21.282 døde * Frankrike: 155.383 smittet, 20.265 døde * Storbritannia: 124.743 smittet, 16.509 døde * Belgia: 40.956 smittet, 5.998 døde. * Iran: 84.802 smittet, 5.297 døde. * Tyskland: 147.103 smittet, 4.862 døde. * Kina: 82.758 smittet, 4.632 døde. * Nederland: 34.134 smittet, 3.916 døde * I Norge er 7.200 smittet (182 døde), i Sverige er 15.322 smittet (1.765), i Danmark er 7.695 smittet (370 døde), i Finland er 4.014 smittet (141 døde) og på Island 1.778 smittet (10 døde). (Kilde: Worldometers, FHI, NTB) * Storbritannia: 120.067 smittet, 16.060 døde * Belgia: 39.983 smittet, 5.828 døde. * Iran: 83.505 smittet, 5.209 døde. * Tyskland: 145.743 smittet, 4.642 døde. * Kina: 82.747 smittet, 4.632 døde. * Nederland: 33.405 smittet, 3.751 døde * I Norge er 7.113 smittet (170 døde), i Sverige er 14.777 smittet (1.580 døde), i Danmark er 7.515 smittet (364 døde), i Finland er 3.868 smittet (98 døde) og på Island 1.771 smittet (9 døde). (Kilde: Worldometers, FHI, NTB)

arbeidet med hvordan du lager en vaksine mot coronavirus. Når dette nye viruset dukket opp, var det allerede arbeid som foregikk her i Oxford på MERS-coronaviruset, og en vaksine ble testet hos mennesker. Den genetiske koden fra det nye coronaviruset ble oppdaget i januar i år, og det var mulig å gå tilbake til den genetiske koden og utvikle disse nye vaksinene veldig raskt. Vaksinen er utviklet på laboratoriet og deretter ført til et produksjonsanlegg her i Oxford for å gjøre de første dosene av vaksinen klar til forsøk. Vi må finne ut om disse vaksinene fungerer eller ikke, om det faktisk beskytter mot viruset, sier Andrew Pollard.

FHI-overlege: – Høres i overkant optimistisk ut

Om lag 2.000 mennesker deltar for tiden i flere ulike coronavirusforsøk ved 100 sykehus rundt om i Storbritannia, skriver The Telegraph.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har tidligere varslet at en sikker vaksine tidligst vil være klar innen ett til ett og et halvt år.

Folkehelseinstituttet (FHI) er skeptiske til at vaksinen kan være på plass allerede til høsten.

– En vaksinekandidat kan nok være klar i september, men en vaksine til allmenn bruk i september høres i overkant optimistisk ut, har overlege Are Stuwitz Berg i FHI uttalt til NRK.

Han peker på at vaksinekandidater først må testes ut i stor skala i utbruddsområder, og det må måles opp mot folk som ikke får vaksine for å kunne se hvem som kommer best ut av det.

Kan bli et avgjørende vendepunkt



Dersom forskerne i Oxford lykkes med sine forsøk, vil det kunne bety et avgjørende vendepunkt i bekjempelsen av viruset.

Samtidig pågår det en rekke studier verden for å finne en vaksine mot Covid-19. Forskere samarbeider nå på tvers av landegrenser og fagmiljø for å knekke

Fakta om coronaviruset * Først oppdaget i den kinesiske storbyen Wuhan i desember i fjor * Navnet på viruset er SARS-CoV-2, forkortelsen står for Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Forårsaker sykdommen covid-19 * SARS-CoV-2 er et coronavirus. Det finnes også mange andre typer coronavirus, og noen av dem forårsaker forkjølelse hos mennesker. Andre smitter bare mellom dyr * Oppsto sannsynligvis først blant flaggermus, i likhet med flere andre typer virus som er farlige for mennesker. Kan først ha spredt seg til en annen dyreart og derfra til mennesker i Wuhan * Omtales vanligvis som «coronaviruset» eller «det nye coronaviruset» av medier og myndigheter både i Norge og andre land. Av og til brukes også «covid-19», selv om dette egentlig er navnet på sykdommen som viruset forårsaker * Har spredt seg fra Kina til de aller fleste land på kloden. Utbruddet ble erklært som en pandemi av Verdens helseorganisasjon (WHO) 11. mars * Vanligvis rammer viruset først og fremst luftveiene. Mange får en mild forkjølelse, men et mindretall får lungebetennelse og blir alvorlig syke * Risikoen for alvorlig sykdom og død er klart høyest blant eldre og personer med andre underliggende sykdommer og helseproblemer (Kilder: SNL, FHI, NTB)

viruskoden og utvikle effektiv beskyttelse mot den alvorlige sykdommen.

Utviklingen av vaksinen avhenger av at den kan testes der hvor det er relativt stor smittespredning i befolkningen, samt at spredningen skjer med en viss hastighet, slik at man raskt kan innhente en betydelig mengde data og slik finne ut om vaksinen virker.

Alle disse faktorene er på plass i Storbritannia. Går alt etter planen er den første vaksinen klar til høsten.

– Vil gjøre vaksinen tilgjengelig så fort det lar seg gjøre



– Dersom vaksinen viser seg å være trygg vil vi gjøre den tilgjengelig for den britiske befolkningen så fort det lar seg gjøre, sier helseminister Matt Hancock.

Storbritannia har registrert 828 nye dødsfall knyttet til koronaviruset bare det siste døgnet. Til sammen 17.337 mennesker har mistet livet i Storbritannia etter å ha blitt smittet av covid-19.

I uken fra 6. til 10. april i år ble det registrert 18.500 dødsfall i Storbritannia, noe som er 8.000 dødsfall mer enn det som er normalt, melder BBC.

Coronaviruset er én årsak til økningen, men dødsfall som følge av andre årsaker har også økt. Det kan gi grunn til å anta at nedstengningen av samfunnet har en direkte innvirkning på folks helse, melder BBC.

