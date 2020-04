Ny studie: Hudutslett kan være symptom på covid-19

Ved sykdommens start er symptomene nokså like som ved forkjølelse og mild influensa. Ifølge Folkehelseinstituttet kommer de mest alvorlige symptomene som regel først senere i sykdomsforløpet.

De første symptomene er ofte tørrhoste eller lett hoste, og en følelse av å være sliten eller utmattet. Feber, tung pust og muskelsmerter er også vanlig.

Fakta om coronaviruset * Først oppdaget i den kinesiske storbyen Wuhan i desember i fjor * Navnet på viruset er SARS-CoV-2, forkortelsen står for Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Forårsaker sykdommen covid-19 * SARS-CoV-2 er et coronavirus. Det finnes også mange andre typer coronavirus, og noen av dem forårsaker forkjølelse hos mennesker. Andre smitter bare mellom dyr * Oppsto sannsynligvis først blant flaggermus, i likhet med flere andre typer virus som er farlige for mennesker. Kan først ha spredt seg til en annen dyreart og derfra til mennesker i Wuhan * Omtales vanligvis som «coronaviruset» eller «det nye coronaviruset» av medier og myndigheter både i Norge og andre land. Av og til brukes også «covid-19», selv om dette egentlig er navnet på sykdommen som viruset forårsaker * Har spredt seg fra Kina til de aller fleste land på kloden. Utbruddet ble erklært som en pandemi av Verdens helseorganisasjon (WHO) 11. mars * Vanligvis rammer viruset først og fremst luftveiene. Mange får en mild forkjølelse, men et mindretall får lungebetennelse og blir alvorlig syke * Risikoen for alvorlig sykdom og død er klart høyest blant eldre og personer med andre underliggende sykdommer og helseproblemer (Kilder: SNL, FHI, NTB)

Andre kan oppleve slimhoste eller blodig opphostet slim. Frysninger, hodepine, svimmelhet og frostanfall er også blitt rapportert.

Andre kan fortelle om sår hals, rennende nese, uvelhet, kvalme og eventuelt oppkast. I noen tilfeller er det registrert magesmerter, diaré og nedsatt smak- og luktesans.

– Uspesifikke funn som kløende, røde utslett



Nå viser nye erfaringer fra behandlingen av coronasyke pasienter at det kan være flere symptomer enn disse. Utslett og andre endringer i huden kan også være et tidlig forvarsel om at noe alvorlig er under utvikling.

Forskere har funnet en tidligere skjult spredning av coronaviruset i New York og antyder at den kan ha sirkulerte i millionbyen fra midten av februar. Så langt har 18.776 koronasmittede mistet livet i denne delstaten. Foto: John Minchillo / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Ved Mount Sinai Hospital's Department of Dermatology i New York har hudlege og direktør for kosmetisk og klinisk forskning, Joshua Zeichner, gjort observasjoner under pandemien i verdensmetropolen.

New York regnes som virusets episenter i USA. Så langt har 18.776 koronasmittede mistet livet i denne delstaten, som er USAs desidert hardest rammede. Det er registrert nesten 250.000 smittetilfeller i New York hittil.

– Vet ikke om utslett vil forutsi hvor alvorlig det vil være

– Hudforandringene som covid-19 pasienter har rapportert som symptomer på sine kropper inkluderer uspesifikke funn som kløende utslett, elveblest, et rødt utslett som ligner på andre virusinfeksjoner, og små blåmerkelignende utslett. Vi vet fortsatt ikke om utslett vil forutsi infeksjonsforløpet eller hvor

Fakta om coronapandemien: Mer enn 2,4 millioner mennesker er bekreftet smittet * 2.503.458 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 171.810 (6,9 prosent) av de registrert smittede er døde. * 659.583 (26,3 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 57.603 (3,4 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * USA: 792.958 smittet, 42.531 døde * Italia: 181.228 smittet, 24.114 døde * Spania: 204.178 smittet, 21.282 døde * Frankrike: 155.383 smittet, 20.265 døde * Storbritannia: 124.743 smittet, 16.509 døde * Belgia: 40.956 smittet, 5.998 døde. * Iran: 84.802 smittet, 5.297 døde. * Tyskland: 147.103 smittet, 4.862 døde. * Kina: 82.758 smittet, 4.632 døde. * Nederland: 34.134 smittet, 3.916 døde * I Norge er 7.200 smittet (182 døde), i Sverige er 15.322 smittet (1.765), i Danmark er 7.695 smittet (370 døde), i Finland er 4.014 smittet (141 døde) og på Island 1.778 smittet (10 døde). (Kilde: Worldometers, FHI, NTB)

alvorlig det vil være, sier Zeichner til Refinery29, et amerikansk nettsted med fokus på helse og unge kvinner.

American Academy of Dermatology (AAD) har opprettet et globalt register for helsepersonell for å kunne samle og dokumentere eventuelle dermatologiske symptomer som coronasyke pasienter opplever.

– Hvis du utvikler et nytt utslett, enten du har symptomer eller ikke, bør du ta kontakt med legen din, oppfordrer hudlege og direktør for kosmetisk og klinisk forskning, Joshua Zeichner.

Italia: 20 prosent av coronasyke hadde utslett



Italia er et av de aller hardest rammede landene med 181.228 bekreftet smittede og 24.114 døde. Lege Sebastiano Recalcati ved Institutt for dermatologi ved Alessandro Manzoni sykehus i Lecco i Lombardia i Nord-Italia, kan også rapportere om forandringer i huden hos sine pasienter, ifølge flere spanske medier.

Sammen med sine legekolleger har han registrert at 18 av 88 observerte coronavirus-positive pasienter, tilsvarende 20 prosent, hadde hudutslett enten ved sykdommens begynnelse eller etter sykehusinnleggelse . Funnene er gjengitt i Journal of European Academy of Dermatology and Venereology.

Ifølge en thailandsk studie ble det påvist at en pasient, som legene først trodde var rammet av denguefeber, viste seg å ha covid-19. Pasienten viste tegn på influensa og hadde utslett på huden.

Nær fire av ti har nevrologisk symptom

En studie utført av Huazhong University of Science and Technology i Wuhan har tidligere advart om to milde symptomer man bør være observant på; hodepine og svimmelhet.

Fakta om coronautbruddet i Norge * 182 personer med covid-19-sykdom er meldt døde. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19.

* Gjennomsnittsalderen til de 154 døde som var varslet til FHI mandag, var 83 år. 55 prosent av de døde er menn. * 7.200 personer har fått påvist smitte av coronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert klokken 15 tirsdag. * Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet (per midnatt natt til 20. april), er 47 år. 51 prosent av de smittede er kvinner. * 41 prosent har fått smitten i Norge. Av dem som er smittet i andre land, er 10 prosent smittet i Østerrike, 5 prosent i Spania og 2 prosent i Italia. For 26 prosent er smittested ukjent. * Reproduksjonstallet, som beskriver hvor mange mennesker en smittet person smitter videre, var tirsdag 0,66. * I alt 144 coronapasienter var mandag innlagt på sykehus. * 102 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 20 i Helse vest, 11 i Helse Midt-Norge og 11 i Helse nord. * 66 pasienter ble mandag behandlet på intensivenhet. * Gjennomsnittsalder på alle de 201 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 74 prosent er menn. Det er registrert 26 dødsfall ved intensivenhetene. * 145.279 personer var fram til søndag ettermiddag testet for coronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive. * Per tirsdag ettermiddag var 1.056 sykehusansatte i karantene på grunn av coronaviruset, ifølge VG. (Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )

Forskerne analyserte 214 coronaviruspasienter og spurte dem om de første symptomene deres. 36 prosent av pasientene opplevde en form for nevrologisk symptom, inkludert hodepine og svimmelhet.

Muskelbetennelse og nervesmerter ble også nevnt blant noen pasienter. I andre tilfeller ble symptomene beskrevet ved siden av luftveissymptomer, inkludert hoste og feber, skriver express.uk.

Norsk hudlege: – Ikke uventede funn

Hudlege Anne Birgitte Thomas Nordal ved Hudklinikken og Snapmed.no er ikke overrasket over at nye studier antyder en sammenheng mellom utslett og covid-19.

Coronaviruset herjer og skaper ødeleggelser. Foto: NTB scanpix / Shutterstock

Hun viser til at dersom du har vært i kontakt med en som er smittet av Covid-19, og plutselig får rødt utslett på overkroppen uten kjent årsak, bør man være på vakt.

– Foreløpig er det publisert lite angående hudfunn i forbindelse med Covid-19. Det er ofte man ser dette ved ulike virusinfeksjoner, så funnene er ikke helt uventede. Det meste som er hudutslett er ikke corona-assosiert, selv i disse tider. Man gjør hele tiden nye observasjoner. Mer erfaring og tid må til før man kan trekke konklusjoner , skriver Anne Birgitte Thomas Nordal i en e-post til NRK.

Overlege ved avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer ved Oslo universitetssykehus, Jon Anders Halvorsen, sier det ikke er noe sikkert bevis for at hudforandringer kan vise om man har corona, og at det foreløpig bare er rapportert om få tilfeller internasjonalt hvor coronasyke har hatt ulike typer utslett.

2,5 millioner er smittet – over 170.000 er døde

De fleste som er smittet med coronaviruset (SARS-CoV-2) og utvikler sykdommen COVID-19, opplever mild sykdom. Men hos noen utvikler sykdommen seg mer alvorlig, og kan i verste fall ende med død.

Sykdommen har på kort tid spredt seg fra Kina, der utbruddet startet i desember 2019, og til store deler av verden.

Til sammen 2.482.598 mennesker i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. 170.484 av de registrert smittede er døde. 652.543 av de registrert smittede er friskmeldt. Tilstanden for 57.339 er alvorlig eller kritisk.

