Utskrevne intensivpasienter er ti år yngre enn intensivpasientene som dør

De som ble skrevet ut fra intensivavdelinger i live, hadde også færre risikofaktorer enn dem som døde, ifølge Folkehelseinstituttets (FHI) situasjonsrapport per 19. april.

127 pasienter er ikke lenger innlagt på intensivavdeling. 100 av disse hadde behov for respiratorbehandling, og 26 av dem er døde.

I gjennomsnitt var pasientene innlagt på intensivavdelinger i elleve døgn.

Så langt er det 182 døde i Norge som følge av coronaviruset.

Underliggende kronisk sykdom

Fakta om coronautbruddet i Norge * 182 personer med covid-19-sykdom er meldt døde. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19.

* Gjennomsnittsalderen til de 154 døde som var varslet til FHI mandag, var 83 år. 55 prosent av de døde er menn. * 7.200 personer har fått påvist smitte av coronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert klokken 15 tirsdag. * Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet (per midnatt natt til 20. april), er 47 år. 51 prosent av de smittede er kvinner. * 41 prosent har fått smitten i Norge. Av dem som er smittet i andre land, er 10 prosent smittet i Østerrike, 5 prosent i Spania og 2 prosent i Italia. For 26 prosent er smittested ukjent. * Reproduksjonstallet, som beskriver hvor mange mennesker en smittet person smitter videre, var tirsdag 0,66. * I alt 144 coronapasienter var mandag innlagt på sykehus. * 102 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 20 i Helse vest, 11 i Helse Midt-Norge og 11 i Helse nord. * 66 pasienter ble mandag behandlet på intensivenhet. * Gjennomsnittsalder på alle de 201 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 74 prosent er menn. Det er registrert 26 dødsfall ved intensivenhetene. * 145.279 personer var fram til søndag ettermiddag testet for coronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive. * Per tirsdag ettermiddag var 1.056 sykehusansatte i karantene på grunn av coronaviruset, ifølge VG. (Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )

Folkehelseinstituttet har mottatt melding om 153 døde. Gjennomsnittsalderen blant disse er 85 år, hvorav den yngste var 51 år og den eldste 104 år. 88 av dem, eller 56 prosent er menn. Det er registrert underliggende kronisk sykdom hos 79 prosent av de rapporterte dødsfallene, ifølge FHI.

– Overvåking av totaldødelighet i Norge viser så langt ikke flere døde enn ventet i noen aldersgrupper, skriver de i rapporten.

Det høyeste antall nye tilfeller innlagt i sykehus på én dag for pasienter med påvist covid-19 var 49 personer den 25. mars. Antall nye tilfeller innlagt per dag har gått gradvis nedover siden dette.

Intensivpasienter går ned

Også antall nye innlagte på intensivavdeling har gått ned siden toppen 25. mars. De siste to ukene har antall nye innleggelser i intensivenhet stabilisert seg og ligger på rundt to pasienter per dag.

144 personer er tirsdag innlagt på sykehus med påvist coronasmitte i Norge. 40 av disse får intensivbehandling, viser tall fra Helsedirektoratet.