Kalte coronaviruset for en politisk konspirasjon - døde

«Does anybody have the guts to say this COVID-19 is a political ploy? Asking for a friend. Prove me wrong» skrev John McDaniel på Facebook i midten av mars. Den 60 år gamle mannen fra Ohio mente pandemien var et politisk dekke. At det ikke var noe å være redd for.

«Jeg er mer redd for edderkopper enn Wuhan-influensa», skrev 60 år gamle John McDaniel fra Ohio. Foto: Skjermdump fra Twitter

I en annen post på det sosiale nettstedet skrev John McDaniel at han ikke var mer redd for coronaviruset enn han var for edderkopper. Det burde han kanskje vært. Ifølge lokalavisen Marion Star døde McDaniel like før helgen av viruset.

Stor motstander

John McDaniel var på Facebook tydelig på hva han mente om konsekvensene samfunnet fikk som følge av coronaviruset. Han likte for eksempel svært dårlig at restaurantene i hjemstaten Ohio ble stengt og at innbyggerne fikk beskjed om å holde seg hjemme av guvernør Mike DeWine.

Les også: FHI: Coronaepidemien er under kontroll og på retur i Norge

McDaniel skrev at DeWine ikke hadde noen autoritet og fortsatte: «Denne galskapen må stanse», skriver the New York Post.

I minneordene takker familien sykepleierne for alt de gjorde i forsøket på å redde John McDaniels liv fra covid-19.

VIDEO: WHO: – Det er verste er ennå ikke kommet

Store protester

Med noen unntak er nesten hele verden i karantene. Og mens Norge og Danmark har åpnet deler av samfunnet, har vi de siste dagene sett protester mot nedstengningen av samfunn over hele verden. I USA så vel som i Australia.

Kanskje er det ikke så rart at amerikanerne reagerer, når deres president går til verbal krig og på Twitter krever frigjøring av flere av delstatene i landet. Ikke ulikt slik forgjengerne til Donald Trump har brukt i militære operasjoner.

Flere symptomer: Ny studie: Hudutslett kan være symptom på covid-19

Dette mot guvernørenes egne ønsker, som mener det er for tidlig å slakke på restriksjonene. Ifølge NBC News er det mange amerikanere som føler det samme. 66 prosent av velgerne forteller at de stoler på guvernørene i kampen mot viruset. 36 prosent stoler på presidenten.

I en studie publisert av Pew Research Center like før helgen er 66 prosent av amerikanerne bekymret for at restriksjonene blir fjernet for fort.

VIDEO: Norsk ekspert: Sverige vil oppnå flokkimmunitet først i Skandinavia