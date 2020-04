En forsker i Argentina har foreslått et nytt tiltak i kampen mot corona-pandemien. Nemlig å slutte å ha sex.

Det var under en paneldebatt i hovedstaden Buenos Aires at smitteekspert José Barletta kom med det oppsiktsvekkende utsagnet.

– Hver dag har vi sagt at det å holde avstand til andre er det beste tiltaket mot spredningen av coronaviruset. Og når vi snakker om kontakt ansikt til ansikt, inkluderer det også seksuell omgang med dem vi bor med, sa han.

Dette fordi det er høyst sannsynlig at smitten kan overføres gjennom for eksempel sæd eller væske fra vaginaen, ifølge Barletta, som jobber for det argentinske helsedepartementet.

Lite forskning på smitte gjennom sex

Samtidig understreket han at det var lite forsking på området som underbygger teorien hans.

– Det er svært liten informasjon tilgjengelig i dag til å si om viruset kan finnes i sæd, vaginaen eller i anus. Det er svært kjent at viruset overføres raskt ved daglig interaksjon som gjennom kyssing, men det er i dag svært liten informasjon om hvorvidt det kan smittes gjennom seksuell omgang. Men det er det er svært sannsynlig at det kan smittes gjennom anal- eller oralsex, sa han.

Overlege Tone Bruun ved FHI oppfordrer ikke til sex-stopp under corona-pandemien. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

FHI helt uenig

Tone Brunn, overlege ved avdeling for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet mener sier det ikke er noen indikasjon på at coronaviruset smitter gjennom sex.

– Det er lite sannsynlig at viruset smitter via sæd, for eksempel. Men det vil jo likevel være risiko for smitte under sex fordi det innebærer nærkontakt med andre, gjennom for eksempel kyssing, skriver hun på e-post til ABC Nyheter.

Hun råder heller ikke folk til å avstå fra sex, men anbefaler folk om å holde seg til én partner.

– Vi vil anbefale å holde deg til én partner, men det trenger ikke være en du bor sammen med så lenge du holder deg til én, skriver hun.