Gareth løper maraton i sin egen hage

– Jeg fullførte. De siste to hundre rundene var faktisk ganske tøffe, sier en sliten Gareth Allan på video (øverst i saken) etter å ha løpt 1066 runder i sin egen hage på rett over fem timer.

Da hadde over 3700 mennesker vært innom livesendingen på Facebook for å se om engelskmannen klarte å fullføre maratonet.

I skrivende stund har sendingen gått sin seiersgang på plattformen med over 350 000 visninger og over 14.000 likerklikk høstet fra ivrige seere.

Enorm respons

Allan hadde ikke ventet seg den enorme responsen da han først lagde et arrangement på Facebook om at han skulle direktestrømme maraton-løpet sitt fra hagen.

– Wow, dette baller seg på. Jeg kommer til å bli berømt, skrev han da han så at nærmere 3000 stykker hadde meldt at de var intereswert i å følge løpet.

Engelskmannen fra Southampton skulle egentlig løpt et løp som gikk fra Belfast til Dublin, men på grunn av coronaviruset som gjør det forbudt med større arrangementer av frykt for spredningsfare, ble planene naturlig nok avlyst. Det stoppet derimot ikke Allan, som like godt la opp maratonløpet i sin egen hage.

Mål om å løpe 195 mil på under ett år





Målet hans er å løpe hele 12.100 engelske mil, noe som tilsvarer nesten 1.950 kilometer, på under ett år. Samtidig samler han inn penger til veldedighet gjennom innsamlingssiden GoFundMe. I skrivende stund har han samlet inn over 2.530 pund, tilsvarende rundt 33.000 norske kroner.

– Målet mitt er fortsatt å løpe 1200 engelske mil på under 12 måneder, fordi veldedighetsorganisasjonene jeg gjør det for, trenger all den hjelpen de kan få i disse dager, sier han.

Men om det blir flere løp i sin engelske hage, eller om han kan løpe neste løp ute i det fri, gjenstår å se.