Mann i karantene løp maraton på sin egen balkong

Den pågående coronaepidemien har ført til betydelige inngrep i folks frihet. Folk over hele verden sitter nå i karantene. Mennesker bes om å holde avstand. Arrangement avlyses. Bevegelsesfriheten innskrenkes.

Men de voldsomme restriksjonene gir også næring til kreativiteten, i det vi tvinges til å tenke nytt og alternativt.

Det var det han gjorde, franske Elisha Nochomovitz, som var i sitt livs beste form da maratonløpet han skulle delta i ble avlyst. Nochomovitz fant likevel en måte han kunne fullføre den 42,2 kilometer lange distansen: Løpende fram og tilbake på sin egen, syv meter lange balkong.

– For meg handlet det litt om å ta en sprø utfordring og få humor inn i det, for å avdramatisere situasjonen. Jeg har sett så mange negative ting i sosiale medier om tiltakene myndighetene har gjort - som å være hjemme, derfor ønsket jeg å vise at vi kan drive med idrett også hjemme, forteller Elisha Nochomovitz i videointervjuet du kan se øverst.

Den franske 32-åringen, som til vanlig jobber på restaurant i Toulouse, forteller at løpet han gjennomførte på sin vesle balkong også handlet om å utfordre seg selv mentalt.

– Jeg ville bekrefte for meg selv at jeg uansett forhold klarer å løpe 40 kilometer. Til å begynne med begynte jeg å telle, men så ga jeg opp, forteller Nochomovitz.

Det tok ham seks timer og 48 minutter å fullføre distansen. Han takker kjæresten som bisto med drikke og sjokolade og forståelsesfulle naboer, som ikke klaget de timene han løp fram og tilbake på den syv meter lange strekningen.

– Jeg var redd for at de skulle komme og hamre på døren, men da jeg fortalte dem at jeg løp maraton, sa de at de ikke hadde hørt noe. Andre har sett på meg hele dagen, uten å ha forstått hva som skjer.

Se videoen om det alternative maratonløpet øverst i artikkelen.

