I New York tar coronaviruset livet av én innbygger hvert 17. minutt

Coronavirusets herjinger lamslår byen New York, der 84 personer døde både torsdag og fredag - noe som New York Post har regnet ut til én drept hvert 17. minutt.

Bare i løpet av fredagen økte antallet smittede med 4,4 prosent, til 26.697, og sykehusene er i en desperat situasjon.

Borgermester Bill de Blasio (Demokratene) advarte fredag om at kritiske ressurser for bekjemping og behandling av virusepidemien vil gå tomme.

–Vi må være ærlige om hvor dette bærer av sted. Jeg kan si det her og nå: Sykehusene våre har forsyninger nok til denne uka og neste, sa han i TV-stasjonen ABCs program «Good Morning America» fredag morgen.

Siste: Trump vurderer å sette New York og omegn i karantene

Verdensmetropolen New York opplever en skremmende økning smittede av coronaviruset. fortsetter trenden blir byen hardere rammet enn både Wuhan og Lombardia. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AFP

Verre enn Wuhan og Lombardia?



Fra torsdag til fredag økte antall pasienter på New York-sykehusenes intensivavdelinger med 37,6 prosent, til 1175.

Hvis antall smittede øker i samme tempo framover, vil New York bli verre rammet enn opprinnelsesstedet for utbruddet, Wuhan, og Italias verst rammede region Lombardia, skriver New York Times.



Les også: New York på kurs mot Nord-Italia-nivå

Optimistisk Trump, kutt i New York



ABC spør borgermester de Blasio om han er enig i president Trumps spådom om at landet kan åpnes igjen til påske.

– Denne tanken om påsken er dessverre et falskt håp. Det hadde vært bedre om presidentene hadde sagt til folk at vi har en virkelig hard kamp foran oss, hive inn militære som ennå ikke er blitt fullt engasjert og produsere disse respiratorene, svarer de Blasio.

Samtidig som borgermesteren og byen står midt oppe i den fryktelige corona-krisen, vekker det sterke reaksjoner at han forrige uke fremmet et budsjettforslag om å kutte helsebudsjettet neste år med 2,5 milliarder dollar, hvorav 400 millioner for sykehusene som nå kjemper med ryggen mot veggen.

MEDICAID: Verst mulig tidspunkt å kutte helsebudsjettet, mener demonstranter i New York. Foto: Faksimile fra Twitter

USA: Tenåring døde etter å ha blitt nektet legehjelp

Samleside: Siste nytt i kampen mot viruset