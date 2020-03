– Vi klarer det ikke. Vi klarer ikke engang ti til nå , sa rådmann Catharina Bråkenhielm (S) i Orust kommune til svenske P4 Väst.

Øykommunen like nord for Gøteborg har relativt liten fast beboelse, men mange hytteturister. De har vedtatt at de som ikke er fastboende heller ikke får tilbud om den kommunale hjemmetjenesten. Over hundre personer har søkt tilflukt i hyttene sine i kommunen.

– Man merker at det er mer folk nå, i matbutikker og på parkeringsplasser. Det føles som om det er påskeaften akkurat nå. Hovedproblemet er at folk som kommer hit vil ta del av hjemmetjenesten og annen kommunal service. Kommer det for mye folk vil vi få det fryktelig vanskelig med å klare den oppgaven, sier ordfører i Sotenäs, Mats Abrahamsson (M) til Expressen.

Vil se til Norge

Han tar til orde for at svenske myndigheter ser til «grannlandet» og innfører lignende hytteforbud som regjeringen i Norge innførte for en drøy uke siden.

– Jeg håper regjeringen gjør det samme i Sverige for å minske spredningen, så kan man senere åpne opp igjen når situasjonen trappes ned, sier han.

Mange av hyttekommunene avisen har vært i kontakt med sier at de opplever situasjonen som problematisk.

– Vi har mange tilbakekommende gjester med slike behov her, men vi kontakter dem nå og maner dem til å ikke komme hit. Vi kan egentlig ikke nekte dem å komme, men vi kan ikke garantere hjemmesykepleie på grunn av resursmangel, sier ordfører i Tanum kommune, Liselotte Fröjd til avisen.

Utelukker ikke å isolere Stockholm

Lørdag kom meldingen om at antall døde coronasmittede i Sverige hadde passert 100 personer.

Statsminister Stefan Löfven sa lørdag at han ikke vil utelukke å isolere hovedstaden fra resten av landet, slik Finland har gjort med Helsingfors, dersom utbruddet forverrer seg.

Sverige har innført langt færre restriksjoner enn mange andre land, noe som har blitt møtt med kritikk fra flere hold.