Professor Kåre Mølbak, faglig direktør for infeksjonsberedskap ved Statens Serum Institut, SSI, i Danmark (tilsvarende vårt Folkehelseinstitutt) tar et oppgjør med det han mener coronastrategien FNs helseorganisasjon WHO anbefaler:

Omfattende testing, isolasjon og karantene for å mure viruset inne.

– Det gjør ikke så mye om man blir smittet hvis man ikke har en alvorlig sykdom eller er en eldre og svekket person, sier Mølbak til avisa Politiken.

Ved siden av å være en av Danmarks fremste eksperter, ble han forrige uke også utnevnt til en av sju rådgivere om coronapandemien for EU-kommisjonen.

I Norge endret regjeringen tirsdag sin coronastrategi. Nå skal også Norge forsøke å undertrykke og slå ned epidemien. Likevel presenterte ikke statsminster Erna Solberg noen nye tiltak i kampen mot viruset tirsdag.

– Ny norsk strategi blir vanskelig



– Målet med vår strategi er ikke nødvendigvis å stoppe smitten, med å bygge opp en flokkimmunitet på en kontrollert måte, så helsevesenet ikke knekker sammen, framholder Kåre Mølbak.

– Hele Europa er innstilt på at det må bygges opp flokkimmunitet, legger han til.

Språkbruken rundt den norske regjeringens nye strategi kan tyde på at man beveger seg mer i retning av WHOs linje for å avgrense og slå ned epidemien.

Forsker Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet sier seg i stor grad enig med den danske eksperten.

– Står Norge nå nærmere WHO-linjen som Mølbak kritiserer?

Elstrøm innleder med å forteller at man i Norge legger opp til to scenarier:

Bremse spredningen av coronaviruset

Slå viruset ned og stoppe spredningen så mye som mulig.

– Det er mye hold i det Mølbak sier om WHOs strategi. Her hjemme går regjeringen nå for å slå ned viruset ved tiltak som skal få smittetallet under 0,9, sier Elstrøm.

Det vil si at hver smittede person i gjennomsnitt skal smitte videre under én person.



– Det er vanskelig å si om det lar seg gjennomføre. Mølbak argumenterer for at det blir vanskelig, sier Elstrøm.

Blir fortsatt spredning

– Den hardeste strategien regjeringen går for nå, vil jo likevel gi videre spredning. Vi er ikke imot den. I praksis dreier det seg om en videreføring av tiltakene, fortsetter Petter Elstrøm.



Han minner om at det også med denne strategien vil bli en viss spredning og opparbeidelse av flokkimmunitet i befolkningen uten at kapasiteten ved sykehusene blir overbelastet.