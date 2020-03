Regjeringen har laget liste over jobber som er viktigst under coronakrisen

Det er identifisert 14 ulike funksjoner eller områder som er helt vesentlig for å få samfunnet til å gå rundt.

– Vi må alle bidra for å hindre smittespredning. Samtidig må vi sikre at de samfunnskritiske funksjonene ivaretas. Listen angir hvem som bør få tilbud om barnehage- og skoleplass, og skal også legges til grunn som et utgangspunkt for å vurdere unntak fra karanteneplikten, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

I tillegg til sentrale samfunnsaktører som regjeringsmedlemmer, ledere innen beredskap og kriseledelse og ansatte i helsevesenet, er det listet opp en rekke områder som er nødvendig for å holde driften i gang. For eksempel sjåfører, lagerarbeidere og journalister i massemedier.

Fakta om nøkkelpersonell i det norske samfunn Justisdepartementet har definert 14 kritiske samfunnsfunksjoner. Med utgangspunkt i disse har departementene utarbeidet en liste over personellgrupper/stillinger som kan få tilbud om barnehage og skole for sine barn. * Styring og kriseledelse: Gjelder blant annet medlemmer av regjeringen, Stortinget, Høyesterett og Kongehuset, samt departementene, Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Nasjonal sikkerhetsmyndighet med mer. Omfatter også deler av NRK. * Forsvar: Omfatter blant annet faglig og operativt nøkkelpersonell i ulike deler av Forsvaret. * Lov og orden: Dette gjelder deriblant en rekke ansatte i politiet, domstolene, Politiets sikkerhetstjeneste, Tolletaten, ansatte i fengsler og Utlendingsdirektoratet. * Helse og omsorg: Alle ansatte i blant annet helseforetak, kommunale helsetjenester, legevakt, fastleger, barnevern, Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. * Redningstjeneste: Enkelte ansatte deriblant i Sivilforsvaret, brannvesen, hovedredningssentralen, redningshelikoptre, Luftambulansetjenesten og Avinor. *Digital sikkerhet i sivil sektor: Omfatter enkelte ansatte i blant annet Altinn, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Folkeregisteret og ID-porten. * Natur og miljø: Gjelder blant annet enkelte ansatte ved Meteorologisk institutt, Kystverket, Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Norges geologiske undersøkelser. * Forsyningssikkerhet: Gjelder blant annet en rekke ansatte ved bensinstasjoner og butikker, samt transportører, importører, grossister og produsenter, med mer. Det kan være for eksempel sjåfører, veterinærer, bønder og fiskere. * Vann og avløp: Personell som opprettholder funksjonene vann og avløp i vannverk og kommuner. * Finansielle tjenester: En rekke ansatte i Norges Bank, Finanstilsynet og finansinstitusjoner. Blant annet dem som skal sikre gjennomføring av betalinger og andre finansielle transaksjoner. * Kraftforsyning: Omfatter en rekke ansatte i Statnett SF, kraft- og nettselskaper og fjernvarmeselskaper, blant annet IT-personell. *Elektronisk kommunikasjon: Gjelder blant annet ansatte i teleselskaper som Telenor, Telia og Ice, som er kritiske for å drifte nødnettet og opprettholde forsvarlig drift av det elektroniske kommunikasjonsnettet. * Transport: Gjelder for eksempel ansatte i trafikksentraler, transportører og sjøfartsnæringene som utfører gods- og persontransport, samt brøytepersonell og personer i bilbergingstjenesten. * Satellittbaserte tjenester: Gjelder enkelte ansatte i Norsk romsenter, Kongsberg Satellite Services, Space Norway og Kartverket. For eksempel dem som er nødvendige for å drifte navigasjonssystemer og sikre kommunikasjon. I tillegg er arbeids- og velferdstjenester, renovasjon og håndtering av farlig avfall og medier definert som viktige samfunnsfunksjoner. Kilde: Regjeringen.no

Mæland sier dette er første versjon av listen. Den kan bli utvidet eller innskrenket.

– Listen er heller ikke perfekt, men den er så god som vi klarer å lage den nå. Vi vil fortløpende vurdere endringer som kan gjøre den bedre.

Samleside: Her får du siste nytt om corona-krisen