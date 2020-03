Søndag 15. mars var 1625 personer bekreftet døde i Italia av sykdommen Covid-19, som skyldes det nye coronaviruset. Nye erfaringsdata fra Italia kan gi oss et tydeligere bilde av hvem som er i risikogruppen for å dø av viruset.

Data fra Istituto Superiore di Sanita, tilsvarende Norges Folkehelseinsititutt (FHI), viste hvilke aldersgrupper de døde i landet befant seg i.

9,7 prosent av de døde i Italia er over 90 år gamle – 156 dødsfall

42,7 prosent av de døde i Italia er mellom 80-89 år gamle – 694 dødsfall

35,5 prosent av de døde i Italia er mellom 70-79 år gamle – 578 dødsfall

8,5 prosent av de døde i Italia er mellom 60-69 år gamle – 139 dødsfall

2,7 prosent av de døde i Italia er mellom 50-59 år gamle – 43 dødsfall

0,6 prosent av de døde i Italia er mellom 40-49 år gamle – 10 dødsfall

0,25 prosent av de døde er mellom 30-39 år gamle – 4 dødsfall

Ingen under 30 år har dødd av viruset i Italia.



Oppsummert viser tallene fra Italia at 96 prosent av de som har dødd av coronaviruset har vært over 60 år. 87 prosent har vært over 70.



Mandag kom det oppdaterte tall fra Italia som viser at over 2000 har dødd av viruset i landet.

Av 1023 analyserte corona-dødsfall i Kina, var åtte av de døde under 30 år. Analysen viser forøvrig en lignende fordeling av dødsfall relatert til alder som man ser i Italia. Italienere har imidlertid syv år lenger forventet levealder enn kinesere, noe som bidrar til at Kina prosentvis har flere dødsfall i aldersguppene 60-69 år og 50-59 år.

Snittalderen på de som er bekreftet smittet av coronaviruset i Italia er 64 år. Til sammenligning er snittalderen på de som er bekreftet smittet i Norge 46 år, ifølge FHI.

FHI opplyser at det er flere smittede i Norge enn deres egne tall viser, fordi mange ikke testes. Dersom snittalderen på corona-smittede i Norge faktisk er lavere enn i Italia, kan det bety at en lavere andel vil dø, ettersom dødelighet er tett knyttet til høy alder.

80 prosent av døde i Italia er menn

I Italia er det store kjønnsforskjeller både i bekreftet smitte og i dødsfall.

60 prosent av de som er smittet er menn, mens 40 prosent av de som er smittet er kvinner. Det samme ser vi i norske tall fra FHI. Per 15. mars var 36 prosent av de med bekreftet smitte kvinner, mens 64 prosent var menn.

Det medisinske tidsskriftet the Lancet har gjort en analyse av de 827 dødsfallene i Italia som var bekreftet som følge av sykdommen Covid-19 per 11. mars.

På det tidspunktet var hele 80 prosent av de døde menn, mens 20 prosent var kvinner.

En analyse av 1023 kinesiske dødsfall, viser at 64 prosent av de som døde av Covid-19 var menn, mens 36 prosent var kvinner.

Snittalderen før dødsfall blant corona-syke kvinner i Italia var 83,4 år, mens snittalderen for dødsfall for menn var 79,9 år.

Mer enn to tredjedeler av alle døde i Italia per 11. mars hadde underliggende sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer eller kreft, eller de var tidligere røykere, ifølge the Lancets analyse.

Les også: – Det aller viktigste er å unngå smitte i helsevesenet

Artikkelen fortsetter under.

SE VIDEO: Trump håndhilser etter corona-pressekonferanse.

Hvor dødelig er egentlig coronaviruset?

Det er vanskelig å si med sikkerhet på nåværende tidspunkt hvor dødelig coronaviruset i realiteten er. Tallene spriker fra land til land, avhengig av blant annet hvordan landet tester for Covid-19 i befolkningen.

Av antall bekreftet smittede i verden, har cirka 3,8 prosent dødd. For Kina er tallet 4 prosent. I Italia, har 7,2 prosent dødd per 15. mars.

Men det betyr ikke at dødeligheten for viruset er på hverken 3,8, 4 eller 7,2 prosent.

Dødeligheten blant de som er diagnostisert med Covid-19 er ikke er representativ for den totale dødeligheten i befolkningen, fordi de som er testet og diagnostisert er som regel blant de sykeste. Det er store mørketall av folk som er smittet, men som får milde symptomer. Det gjelder også for Norge.

Sør-Korea er blant landene som har testet bredest i befolkningen, inkludert personer med milde symptomer.

Landet hadde per 13. mars gjennomført neste 250.000 tester for viruset, noe som har påvist 8100 smittetilfeller. Av alle som har testet positivt for det nye coronaviruset i landet, har 0,9 prosent dødd – altså betydelig lavere enn det foreløpige verdenssnittet på 3,8 prosent.

FHI skriver i sin tredje risikovurdering om Covid-19 fra 12. mars: «Vi vet ennå ikke letaliteten (dødsrisikoen for de smittede), men antar at den er godt under 1 % i gjennomsnitt, men mye høyere blant eldre. Rundt 90 % av dødsfall kan ventes blant eldre over 70 år».

Verdens helseorganisasjon (WHO) estimerer at dødeligheten for Covid-19 ligger et sted mellom 0,3 og 1 prosent.

Selv om dødeligheten sannsynligvis vil vise seg å være lavere enn det de «offisielle» tallene gir inntrykk av nå, betyr ikke det at Covid-19 ikke er en farlig sykdom.

Viruset er mer smittsomt, og sannsynligvis flere ganger mer dødelig, enn vanlig sesonginfluensa, som har en dødelighet på cirka 0,1 prosent.

Land med høy andel eldre og høy forventet levealder i befolkningen, kan oppleve høyere dødelighet av det nye coronaviruset enn andre land.

Les også: Titalls tusen smittede har blitt friske

SE VIDEO: Kong Harald: – Uvirkelig, fremmed og skremmende situasjon.

Vi skal holde deg oppdatert om coronaviruset

Coronaviruset har rammet Norge og verden. Det påvirker alle aspekter av livene våre – helsen, økonomien, arbeidsplassen, skolen, ferien og hverdagslivet vårt generelt.

ABC Nyheter skal holde deg oppdatert om spredningen av viruset. Vi skal formidle nødvendig informasjon slik at du kan ta kloke valg i hverdagen.

Antallet smittede i Norge øker. Folk opplever å bli satt i karantene, beordret til hjemmekontor og arrangementer avlyses. Mange føler på frykt og har stort informasjonsbehov.

ABC Nyheter skal dekke situasjonen fortløpende. Vi skal fokusere på hvordan du etter

Espen Udland, ansvarlig redaktør / administrerende direktør, ABC Nyheter / Startsiden

beste evne kan holde deg frisk, men også hvordan myndighetene håndterer spredningen og de potensielt langvarige effektene av coronaviruset.

Vi har forståelse for at situasjonen kan virke urovekkende for mange. ABC Nyheter skal holde deg oppdatert, men ikke bidra til å skape unødvendig panikk. Startsiden skal bidra med relevant informasjon.

Vi håper at du synes vår dekning er informativ. Du kan alltid tipse oss eller komme med innspill på mail: tips@abcnyheter.no eller telefon: 977 36 017

Takk for at du leser ABC Nyheter og for at du bruker Startsiden

Espen Udland,

Ansvarlig redaktør / Administrerende direktør