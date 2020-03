Søndag iverksatte rådmannen på Karmøy i Rogaland et hastevedtak som blant annet innebærer at smågodt blir ansett som smitteutfordring og at det ikke lenger skal være tillatt å selges i butikk på Karmøy.

– Det samme gjelder brødmat og småkaker som ikke er i emballasje og som kundene plukker selv, sier smittevernlege i Karmøy, Martin Eikrem i en melding på Karmøy kommunes nettsider. Det melder Haugesunds Avis.

Kommunikasjonssjef i NorgesGruppen, Kine Søyland, sier til ABC Nyheter at Norges største handelshus vil fortsette å selge smågodt i sine kjeder som omfatter Kiwi, Meny, Spar og Joker.

– Vi har fremdeles smågodt i butikk, men noen butikker har hatt smågodt ute på torg i åpne bokser og det er det slutt på. Men smågodt som ligger i stativ under lokk selger vi fra fremdeles.

Slik torg som dette, der smågodt ligger i åpne esker uten lokk, skal være fjernet fra NorgesGruppens butikker. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Lener seg mot faglige råd



Det skal ifølge Søyland ikke være noen egen helserisiko forbundet med smågodt basert på informasjon de har fått fra fagmiljø på det området.

– Men det er selvfølgelig også der som ellers i butikken viktig med renhold og hygiene. Blant annet skiftes og rengjøres skjeene som brukes til å plukke smågodt i løpet av dagen.

– Hva er din kommentar til at Karmøy legger ned midlertidig forbud mot salg av smågodt?

– Vi har valgt den linjen vi har valgt fordi smågodt ikke utgjør noen helserisiko og da forholder vi oss til det. At enkeltkommuner gjør ting annerledes må de selv svare for. Vi er opptatt av å forholde oss til faglige råd og anbefalinger på overordnet nivå.

Fjernes fra danske butikkhyller

Forrige uke kunne Danmarks Radio melde at Coop og Salling Group i Danmark avvikler smågodt i butikkene midlertidig.

– Det er riktig at coronaviruset ikke smitter gjennom matvarer, men vi har fått en del kundehenvendelser knyttet til smågodthyllene. Det er på bakgrunn av dette hensynet at vi nå stopper salget, uttalte kommunikasjonssjef Lars Aarup i Coop. Han fikk følge av pressesjef Kasper Reggelsen i Salling Group.

Kommunikasjonssjef i NorgesGruppen, Kine Søyland. Foto: NorgesGruppen

– Vi oppfordrer alle kunder til å holde avstand når de er ute og handler. Det er vanskelig når man plukker smågodt, for det er en situasjon hvor man vanligvis står tett. Det vil vi gjerne unngå, og derfor kan man nå kun kjøpe innpakket godteri, sa Reggelsen.

På spørsmål om NorgesGruppen har vurdert å gjøre det samme, gjentar Søyland at de forholder seg til faglige råd som er gitt på at smågodt ikke utgjør noen helsemessig risiko.

– Men det er klart at vi styrker renholdet generelt og det gjør vi selvfølgelig også når det gjelder smågodt, svarer hun før hun fortsetter:

– Ting endrer seg hele tiden, men det er viktig for oss at vi ikke tar så mange kreative beslutninger på kryss og tvers, at vi forsøker å holde en klar linje og forholder oss til det som er de faglige anbefalingene til enhver tid.

Dropp kontanter



Søyland understreker at de jobber for at butikkene skal være trygge både kunder og ansatte.

– Vi har vært veldig tydelige på at vi har varer og vi kommer til å ha varer fremover. Men det fordrer at folk handler det de trenger og ikke noe mer. Det tror jeg har nådd inn, vi ser at det har roet seg litt i forhold til den ekstremsituasjonen som inntraff mot slutten av forrige uke.

Søyland forteller at de har gått ut og vært tydeligere med blant annet plakater i butikken på at kunder må ta hensyn til de ansatte. Blant annet oppfordres det til i størst mulig grad handle med kort fremfor kontanter, i tillegg til å holde god avstand.

– De fleste av butikkene våre har håndvask tilgjengelig, så der skal vi selvfølgelig sørge for at det til enhver tid er såpe, vann og tørkemuligheter. I de butikkene som eventuelt ikke har tilgang til håndvask for kundebruk, skal vi gjøre det vi kan for å tilrettelegge for hånddesinfeksjon.

