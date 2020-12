Skilegende frykter skisportens død: – Veldig bekymret

Det mener profilerte aktører innen skiidretten.

– Situasjonen gjør meg veldig bekymret når det gjelder rekruttering for framtida. Stadig flere vil aldri teste ut langrennssporten, og vi vil gå glipp av mange talenter, sier Harry Kirvesniemi til Dagbladet.

Den finske langrennsløperen deltok i seks OL og ti VM i årene 1980–2001. Kirvesniemi ble verdensmester på 15 kilometer klassisk stil i 1989, og vant OL-bronse på 15 kilometer i 1984, VM-bronse på 15 kilometer i 1982 og på 30 kilometer i 1985. Etter at han ble diskvalifisert for bruk av dopingmidler under VM i Lahti i 2001, la han opp.

Snømangel kan bli skisportens bane



Langrennssjef Espen Bjervig har tidligere uttrykt skepsis til hvordan skisporten skal overleve.

– Snø, eller mangelen på snø, er langrennssportens absolutt største utfordring. Vi ser det i store nasjoner som Polen og Tyskland, og vi ser det på egne medlemstall. I perioder med lite snø minker bredden rundt sporten. Klima og tilgang på snø er et stort problem, har Bjervig uttalt til Aftenposten.

«Langrennssporten død kan ikke forhindres, men det kan reduseres. Klimaprognosene er dystre for hvite vintre. Langrenn er heller ikke det mest sexy idrettsvalget for en ung idrettsutøver,» skriver redaktør Tatu Myllykoski i den finske avisen Ilta-Sanomat. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Ulvang: – Vi mister distriktene

OL-vinner og FIS-medlem Vegard Ulvang liker heller ikke utviklingen. Han har merket seg at stadig færre norske barn deltar på organisert skitrening.

– Det som bekymrer meg kanskje mest, som jeg har sett som en trend over tid, er at vi mister de der vi før hadde de sterkeste løperne som kom fra. Vi mister distriktene. Vi har fått en veldig sterk sentralisering, uttalte Ulvang til NRK under fjorårets Tour de Ski.

«Langrennssporten død kan ikke forhindres»

Den finske avisen Ilta-Sanomat levner skisporten små sjanser de kommende år.

«Langrennssporten død kan ikke forhindres, men det kan reduseres. Klimaprognosene er dystre for hvite vintre, og det er vanskelig å se for seg at ungdommen søker våte løyper med kunstsnø i fraværet av vakre vinterlige skiløyper. Langrenn er heller ikke det mest sexy idrettsvalget for en ung idrettsutøver,» konstaterer avisredaktør Tatu Myllykoski. Innlegget er gjengitt i Dagbladet.

Våtere, varmere, villere vær



Klimaeksperter har i flere år advart mot våtere og villere vær med store nedbørsmengder og kraftig vind. Med høyere temperaturer vil også snøgrensen krype oppover, noe som allerede har skjedd i sør- og mellom-Europa hvor tidligere vintersportssteder sliter med snømangel.

Etter den milde vinteren fra januar til mars måtte sportsbutikkene pakke vekk skiutstyret tidligere enn de pleier.

– En så kraftig bråstopp som vi har hatt i år, har vi imidlertid ikke opplevd tidligere. For sport er dette en av de største periodene vi har, og når dette ikke fungerer med på grunn av været, så får det veldig store konsekvenser, fortalte kjededirektør i Obs, Lars Tendal, til Nettavisen.