Ulvang med pessimistisk syn på ski-VM

– Vi må bare prøve å være godt forberedt til å være fleksibel. Sånn at vi er klar når vi vet hvordan verden blir. Vi må kanskje kutte kvoten, bekrefter Vegard Ulvang overfor TV 2.

Som leder for langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) vet han at det ikke blir en normal skisesong kommende vinter.



En rekke land har innført strenge tiltak for å holde smitten i sjakk. Norsk UD har frarådet reiser til en rekke land.

Kravet for at et renn skal kunne kvalifiseres som verdenscuprenn er at utøvere fra minst syv av de ti beste nasjonene deltar.

– Får ikke folk reist dit, blir det vanskelig å ha VM

Tomme tribuner, færre løpere og færre renn blir trolig den nye normalen for skieliten.

Selv VM i Oberstdorf i februar står nå i fare. I tidligere VM har nordmenn vært vant til å sanke edelt metall, men i 2021 kan det hende at ingen medaljer deles ut.

– Får ikke folk reist dit, blir det vanskelig å ha VM. Får man reise dit med restriksjoner, så må man tilpasse seg. Det kan være man gjør som i fotball, at det blir skirenn for tomme tribuner, men det blir krevende for arrangør med tanke på økonomi, sier Ulvang.

Likevel holder han døren på gløtt for at situasjonen kan endre seg i løpet av de neste månedene. Derfor forbereder Det internasjonale skiforbundet (FIS) seg på ulike scenarier.

– Vi lever av lungene våre og kroppen vår

Utøverne er også betenkt med tanke på risikoen for å bli smittet.

– Det er ingen som har lyst til å utsette seg selv for corona heller. Det kan jo i verste fall bety alvorlige konsekvenser for oss om vi får det. Vi lever av lungene våre og kroppen vår, sier Therese Johaug til TV 2.

FIS har allerede varslet omfattende corona-testing av skiløperne foran årets sesong. For å kunne stille på startstreken må utøvene avlegge en negativ coronatest i løpe av de siste 3-4 dagene før rennstart.

I tillegg må det fylles ut et spørreskjema som skal fange opp ulike symptomer og eventuell nærkontakt med smittede.

Omfattende testing



Testing av utøvere, støtteapparat og andre akkrediterte skal gjentas hver tredje til fjerde dag. Arrangøren av hver konkurranse skal laste ned den nasjonale eller lokale smittesporingsappen på hver enkelt akkreditert persons mobiltelefon og aktivere den.

Ved de uanmeldte dopingtestene som gjøres utenfor konkurransene skal det også samles inn blodprøver for å teste om utøverne har antistoffer for coronaviruset og derfor er immune i en periode.