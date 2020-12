Ulvang om Norges nei: – Har skapt mye harme

– De signalene jeg får er friske. Vi står ikke høyt i kurs i utlandet om dagen.

Det sier Vegard Ulvang, leder av langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet, til TV 2.

Tirsdag denne uken kom beskjeden om at Norge ikke deltar i årets Tour de Ski.

– Risiko for smitte i forbindelse med reiseaktiviteten til og under Tour de Ski har ikke endret seg vesentlig fra tidligere vurderinger, sa medisinsk ansvarlig Øystein Andersen i en pressemelding.

Helseteamet og ledelsen i Norges Skiforbund ønsket at Tour de Ski skulle arrangeres på færre steder og med færre etapper. Også Sverige og Finland tok til orde for det samme, men man fikk ikke gjennomslag.

– Resten av verden skjønner ikke hvordan vi tenker. Det som ligger til grunn for at vi ikke deltar har skapt sterke reaksjoner og mye harme i utlandet, sier Ulvang til TV 2.

Langrennssjef Espen Bjervig erkjenner at reaksjonene har vært blandet.

– Jeg opplever forståelse for beslutningen, men jeg opplever også litt frustrasjon. Norge er en viktig del av verdenscupsirkuset, sier Bjervig til NTB om reaksjonene fra det internasjonale langrennsmiljøet.

– Vi ser en kulturforskjell i tankesettet vårt. I Norge har vi vært veldig restriktive under denne pandemien. Så det er nok et læringspunkt både for FIS sentralt og for oss, at vi har forskjellige innfallsvinkler, legger han til.