Krisemøte om langrennssesongen: – FIS må ta til seg kritikken

– Vi håper at dette skal bli starten på en bra dialog om hvordan sesongen skal gjennomføres. Jeg er bekymret og urolig, sier Sveriges langrennssjef Daniel Fåhreus til TT, som skriver at et møte med alle lederne skal holdes i løpet av fredag.

Norge, Sverige og Finland har alle gitt beskjed om at de ikke stiller løpere til verdenscuprennene i Davos og Dresen de kommende helgene på grunn av coronasituasjonen. Også deltakelse i Tour de Ski er usikkert.

Irritasjon

Også Russland har sådd tvil om deltakelse i etappekonkurransen, som etter planen skal starte 1. januar. Mye vil avhenge av hva de nordiske landene bestemmer seg for.

Ledere i flere nasjoner har uttrykt irritasjon over det som oppleves som mangel på dialog om opplegget for de kommende verdenscupkonkurransene.

Den norske langrennsledelsen kritiserte smitteverntiltakene under verdenscupåpningen i Ruka i Finland, men FIS forsvarte opplegget som forsvarlig og i henhold til rutinene.

FIS har på sin side kritisert nasjonene som nå velger ikke å sende løpere til rennene i Sveits og Tyskland.

Håper FIS lytter

Sveriges landslagssjef Anders Byström sier at han i fredagens møte forventer en gjennomgang av erfaringene fra Ruka, samt diskusjoner om Tour de Ski.

– Jeg håper virkelig at FIS tar til seg alle tilbakemeldingene som er kommet den siste tiden, sier han.

Samtidig som det råder stor usikkerhet rundt langrenn, avvikles konkurransene i de andre FIS-grenene og skiskyting som planlagt. Byström mener skiskyting er i en bedre situasjon, fordi det internasjonale forbundet (IBU) har ansvar for alle verdenscupkonkurransene.

– I langrenn er det hver arrangør eller hvert nasjonale forbund som «eier» konkurransene. Det gjør det vanskeligere for FIS å gripe inn, sier han.