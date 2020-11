Emil Iversen: – Vi går for Norge, ikke poengene

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har bestemt at dette skal innføres fra sesongen som starter i slutten av denne måneden.

Årsaken er at FIS vil gjøre det mer fristende for de beste langrennsløperne å stille opp. I de siste sesongene har det vært en tendens til at flere av de beste har droppet lagsprinter og stafetter fordi de har ment at løpsprogrammet er tøft nok som det er.

Det er dårlig reklame for produktet.

– Dette kom overraskende, men er positivt. For vår del vil ikke dette ha mye å si. Å gå stafett er en laggreie. Du har lyst til å vinne for Norge og laget ditt. Det vil ikke gi meg noe mer motivasjon for å gå stafetter for min egen del, men om det gjør at flere vil stille, er det bra. For Norge har stafetter vært viktig hele tiden. Det kan bli noen poeng om du er heldig å få gå stafett for Norge. Det er artig å gå stafett uavhengig av om du får 50 poeng eller ikke, sier Iversen til NTB.

Meningsløst

Lagkamerat Hans Christer Holund mener det er på høy tid at FIS innfører denne regelen. Han kaller en stafett uten de beste på startstrek for meningsløs.

– Det som kjemper om verdenscupen sammenlagt er gode nok til å være på stafettlag, og i tillegg tvinger du dem til å gå stafett. Det er meningsløst å gjennomføre en stafett uten at de beste er med. De beste må være med. De siste årene har mange stått over på grunn av tett rennprogram, men blir det slik, er det ingen grunn til å ha stafett. Det er ingen som vil se en stafett der bare de nest beste er med. Dette er en regel som burde ha vært gjennomført for mange år siden, sier Holund.

Skjønner

Sjur Røthe er ikke like sikker på om dette er veien er å gå.

– Jeg skjønner at FIS vil at alle skal gå alle renn og ser at stafetten er blitt nedprioritert i noen renn. Det er ikke bra. Men om måten er å gi verdenscuppoeng for stafett, er jeg veldig usikker på. Det er OK at de prøver, men om dette er riktig vei, det får vi se på. Dette er en større utfordring for dem som tar ut lagene. Det er de som er nødt til å prioritere hvem som skal være med på hva.

Simen Hegstad Krüger sier det er greit å prøve, men tipper at utfallet blir at de nest beste bare kommer til å havne enda lenger bak de beste.

– Det er et forsøk fra FIS på å få de beste til å gå stafett. Mange har stått over for å prioritere enkeltrenn, men historisk har Norge og Russland dominert på herresiden, og dette gjør det enda tyngre for de andre nasjonene å konkurrere i totalcupen. Vi får se hvor avgjørende det blir. Dette gjør det ikke noe lettere for de nest beste.

Didrik Tønseth kaller det et godt forslag.

– Det blir 50 poeng for den som får gå sammen med Klæbo i lagsprint. Stafett er populært, og det er bra hvis interessen holdes oppe og blir økt der. 25 poeng for hver utøver er godt betalt. Vi har gått stafett før uten å få noe igjen for det, så jeg synes at det er et godt forslag.