Russlands landslagstrener måtte svare på dopingspørsmål

Tyskeren Markus Kramer frykter ikke snakk om doping om etter den kruttsterke sesongåpningen til Alexander Bolsjunov.

– Nei. Det er en ny, ung generasjon på vei opp, og de kommer ikke fra ingenting. Bolsjunov er juniorverdensmester og U23-verdensmester, og disse gutta har lagt ned mye hard jobb for å komme til dette nivået, sa Kramer etter 21 år gamle Bolsjunovs utklassing av konkurrentene på 15-kilometeren i Ruka.

Bolsjunov har vært kruttsterk helt siden OL i Pyeongchang sist år.

– Kan du garantere at de er dopingfrie?

– Jeg kan ikke garantere for alle, men når du er med oss på tur så er vi sammen 24 timer i døgnet, og i mer enn to måneder så bor vi sammen. Det er ikke mange nasjoner som gjennomfører et slikt treningsregime som vi gjør. Vi skal vise at vi er et rent lag av sterke utøvere. Vi ønsker alltid dopingkontrollørene velkommen, sa Kramer da han ble intervjuet av et knippe norske journalister i etterkant av søndagens løp.

Aldri mer

Kramer har vært russisk landslagstrener i fire år og har kontrakt fram til OL i 2022. Han har i sin kontrakt at ham må slutte om noen under hans vinger blir tatt i doping.

– Etter det som er skjedd i de siste årene, så vet alle i laget at vi må se framover og forholde oss til reglene. Vi skal aldri komme i samme situasjon som i de siste to-tre årene.

Russlands landslagstrener Markus Cramer under Tour de Ski sist sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kramer opplevde en stor helg i Ruka. Russerne drar fra Finland med begge de gule ledertrøyene i verdenscupen. I kvinneklassen er det Julija Belorukova som topper.

– En stor helg. Vi har den gule trøya for både menn og kvinner. For menn kan det bli for en lang stund, men det er i starten av sesongen, og det skal ikke rare sykdomstrøbbelet til før det kan snu veldig fort. Akkurat nå ser det ut til at Alexander Bolsjunov kan bli vinneren også til slutt.

– Er det dette nivået han er på?

– Ja. Jeg har sett ham mange ganger i sommer, og han trener mye. Han er veldig sterk. Han er blitt ett år eldre og er også blitt taktisk smartere.

– Martin Johnsrud Sundby sier at han er nesten ubeskrivelig sterk?

– I øyeblikket ser det ut til at ingen kan slå ham, men igjen så er vi bare i starten på sesongen.

Mørk historie

Selv om Kramer er sjef for Bolsjunov og andre i forbindelse med verdenscupen og mesterskapet, er det ikke riktig så enkelt i praksis. Russisk langrenn har en komplisert oppbygging, og det finnes flere treningsgrupper.

En smilende og godt opplagt Bolsjunov bekreftet på pressekonferansen i etterkant at han trenes av Jurij Borodavko. Han var suspendert fra det russiske skiforbundet i to år fra 2010, men ble hentet inn i varmen igjen i 2016.

Med denne trenerens bakteppe er det ikke merkelig at det dukker opp spørsmål om doping i kjølvannet av det vi nærmest kan kalle den russiske langrennsrevolusjonen i de siste par årene.

Under Borodavkos ledelse da han var landslagstrener sist gang, ble en rekke løpere avslørt for doping, deriblant Julia Tsjepalova og Jevgenij Dementjev.

Natalja Neprjajeva, Denis Spitsov og Aleksej Tsjervotkin er blant dem som er i samme treningsgruppe som Alexander Bolsjunov denne sesongen.

Bolsjunov selv svarte kort og kontant på spørsmålet på hvorfor han for tiden er verdens beste skiløper på herresiden.

– Det handler om trening og taktikk.

Alexander Bolsjunov blir garantert en hard nøtt å knekke for konkurrentene denne sesongen.

Og ennå har ikke en løper som Sergej Ustjugov startet å konkurrere. Det skjer visstnok ikke før i Davos i desember.