Nå ber mannen som utløste sprengladningen om mer raushet fra partiet han vendte ryggen.

– Jeg har stått på døgnet rundt. Da kunne man kanskje være storsinnet nok til å si «takk for alt du har bidratt med».

Slik oppsummerer rørleggersønnen fra Groruddalen de voldsomme reaksjonene etter sjokkovergangen til Senterpartiet.

«Selvopptatt sviker». «Forræder.» «Illojal»

Etter at den markante Ap-profilen slapp katta ut av sekken, har det haglet med ukvemsord. «Selvopptatt sviker». «Forræder.» «Illojal». «Uten integritet».



Jan Bøhler har hatt de fleste verv det er mulig å ha i Arbeiderpartiet, og har representert partiet på Stortinget i 16 år. Nå skal Jan Bøhler (68) sanke velgere som Senterpartiets toppkandidat i hovedstaden.



– Hvor lenge har du tenkt på dette, når startet prosessen?

– Dette har ikke vært min plan i det hele tatt. Det som har overbevist meg er oppfordringen fra alle velgerne. Det har gjort veldig inntrykk på meg.

– Jeg liker Vedum godt

– Men hvorfor akkurat Senterpartiet?

Fakta om Jan Bøhler * Født 1. mars 1952 (68 år gammel) * Oppvokst i Groruddalen i Oslo * Har utdannelse fra Universitetet i Oslo (cand.mag.) og yrkesbakgrunn som ungdomsarbeider og fritidsklubbleder. * Begynte sin politiske karriere i Sosialistisk Ungdomsforbund (marxist-leninistene), forløperen til AKP (ml), nå Rødt. * Gikk senere til Arbeiderpartiet, der han har hatt en rekke verv både lokalt i Oslo og nasjonalt. * I 1996–2002 var han utredningssekretær i Arbeiderpartiet. Han ble statssekretær i Utenriksdepartementet i 2001. Han var partisekretær i Oslo Arbeiderparti i 2002–2004 og leder av Oslo Arbeiderparti i 2004–2016. Han var dessuten medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre 2002–2013. * Stortingsrepresentant for Oslo fra 2005. * Han har også markert seg med egne låter og musikkvideoer som skal rette søkelys mot ungdom og utfordringer i samfunnet. * 4. juli kunngjorde Bøhler på Facebook at han ikke ville stille til valg til Stortinget for Arbeiderpartiet ved valget neste høst. * 1. oktober skriver Bøhler i et nytt Facebook-innlegg at han har sagt ja til å bli foreslått på topp på stortingslista til Senterpartiet i Oslo. (Kilde: Wikipedia, SNL)

– Det var helt naturlig for meg, og jeg følte en plikt til å gå videre. Det er viktig å være ombud for befolkningen. Sp var det eneste partiet som responderte positivt på det. De tok kontakt med meg og sa at «det er det rom for hos oss». Vi har vært sammen om mye på Stortinget, og jeg trives med veldig mange Sp-politikere, og Vedum liker jeg veldig godt. Partiet har flere arbeids- og småkårsfolk blant velgerne, det vil si samme type folk som i Groruddalen.

– Noen mener du dolker ditt eget parti ryggen, og stempler deg som illojal og svikefull?

– Hvis de gjør det beste for de sakene de kjemper for, så skjønner jeg ikke at det vil være et problem. Begge partier ønsker et regjeringsskifte. Det må være fokus i stedet for gnaging og terping.

– Skulle ønske de kunne være mer storsinna

– Er du skuffet, sint, provosert eller overrasket over de sterke negative reaksjonene, eller er dette som forventet fra dine tidligere partikolleger og venner?

– Jeg skulle ønske at vi kunne skille lag som venner. Vi bør tenke over hvordan det oppfattes ute blant folk. Jeg har ikke noe behov for å gå inn og si «Hva sa du da?» og så videre. Jeg skulle ønske de kunne være mer storsinna og rause. Men jeg ønsker dem lykke til og håper de lykkes i valgkampen.

– Går kritikken inn på deg?

– Jeg har ikke tenkt å komme med noen roman om dette, jeg jobber videre for det jeg tror på.

– Jeg tror at folk forstår begrunnelsen min

– Hvorfor tar du ikke igjen, du er jo ikke en person som er redd for å si i fra?

– Jeg vil ikke gå ned på det nivået der. Jeg er trygg på meg selv, og jeg tror at folk forstår begrunnelsen min. Jeg tror ikke folk har sans for de som prøver å bruke sånne ord. Mange reagerer. Det kan gi et dårlig inntrykk. Det merker jeg på alle meldingene jeg har mottatt.

– Vi har vært sammen om mye på Stortinget, og jeg trives med veldig mange Sp-politikere, og Vedum liker jeg veldig godt. Partiet har flere arbeids- og småkårsfolk blant velgerne, det vil si samme type folk som i Groruddalen, sier Jan Bøhler. Her sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum da nyheten om den overraskende overgangen ble presentert. Foto: Berit Roald / NTB

– Vil du oppfordre andre i partiet til å gjøre det samme som deg?

– Jeg har gjort mitt valg ut i fra oppfordringer fra tusener om å fortsette i politikken. Da er det ikke er aktuelt med Ap slik situasjonen var nå. Velgerne sier at de kjenner seg igjen i meg, de vet at jeg lever og bor som dem, at vi deler de samme erfaringene.

– Jeg har ikke tid til å sitte i en svart bil

– Hvordan ville du selv ha reagert dersom tidligere partifeller hadde gjort det samme som deg?

– Jeg mener alltid at vi skal være romslige, tenke det beste om folk og ikke stemple eller mistro andre.

– Dersom det blir regjeringsskifte kan du bli sittende i samme regjering som tidligere partifeller – hva tenker du om det?

– Jeg er ikke så opptatt av regjeringsspekulasjoner. Trygve har sagt til meg at folkevalgte skal være mest mulig ute blant folk, og det har jeg sagt at jeg vil fortsette med. Hvis jeg blir valgt inn er jeg opptatt av å ha tid til å jobbe som jeg har gjort de siste årene, være der folk er. Da har jeg ikke tid til å sitte i en svart bil eller omgis av sikkerhetsfolk.

Liker både Støre og Slagsvold Vedum

– Hvem mener du bør bli statsminister hvis det blir et regjeringsskifte, Støre eller Slagsvold Vedum?

– Jeg er opptatt av sakene jeg jobber for, å stille opp for mennesker og velgerne, spesielt i Groruddalen. Jeg er ikke opptatt av spekulasjoner om personer. Jeg synes begge er fine karer, begge er flinke. Jeg ønsker at Sp og Ap skal styre landet sammen.

– Angrer du på at du har brukt så mange år av ditt politiske liv som Ap-profil?

– Neida, det gjør jeg ikke. Jeg har fått jobbe for viktige saker, blitt kjent med mange mennesker og lært mye. Jeg har stått på døgnet rundt. Da kunne man kanskje vært storsinnet nok til å si «takk for alt du har bidratt med».

– Kan du snu igjen og vende tilbake til Arbeiderpartiet på et senere tidspunkt?

– Nei, det er nok ikke aktuelt.