Jan Bøhler stiller til valg for Senterpartiet

Det skriver han selv i en melding på Facebook torsdag morgen.

Bøhler valgte nylig å takke nei til gjenvalg på Stortinget for Oslo Arbeiderparti, etter fire perioder som stortingsrepresentant. Nå takker han ja til å toppe stortingslista til Senterpartiet.

– Jeg har ikke noe behov for å si negative ting om mitt gamle parti, og står fullt og helt for mine sosialdemokratiske grunnverdier. Men SP har i de seinere årene blitt mer og mer til et folkekjært grasrotparti med økende oppslutning blant småkårsfolk og vanlige arbeidsfolk landet rundt, skriver Bøhler.

Ap-politiker reagerer



Siri Gåsemyr Staalesen synes det er skuffende at Jan Bøhler melder overgang til Senterpartiet. Foto: Bernt Sønvisen

68-åringen forteller at han har fått en rekke støtteerklæringer siden han takket nei til gjenvalg etter det han selv beskrev som intriger innad i fylkespartiet. Bøhler skriver blant annet at han har funnet felles sak med Senterpartiet i kampen for å redde Ullevål sykehus og en behandlingsreform i russektoren.

Oslo Senterparti har sendt ut en melding til sine medlemmer der de skriver at de vil invitere Bøhler på medlemsmøte allerede i løpet av oktober. Bøhler blir heller ikke å finne i Arbeiderpartiets stortingsgruppe fram til valget i september.

– Han går ut av Aps gruppe, bekrefter kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Siri Gåsemyr Staalesen, som har sittet på Oslobenken for Arbeiderpartiet sammen med Jan Bøhler siden 2017, skriver til VG at hun er svært skuffet:

– Ingen har fått så mange muligheter i Oslo AP som han, skriver hun.

– Sjukeste mytene



Staalesen sier mange har ventet på at Bøhler skulle utdype anklagene om intriger mot ham i fylkespartiet.

Andreas Halse i Oslo Arbeiderparti mener det er en myte at Jan Bøhler ble presset ut av lokalpartiet. Foto: NTB scanpix

– Nå trenger vi ikke vente lenger, det viser seg at det for Jan hele tiden kun handlet om Jan Bøhler. Sosialdemokratiet har alltid handlet om å sette fellesskapet først. Det kommer vi til å fortsette med å gjøre uten Jan Bøhler, avslutter stortingsrepresentanten.

Også Andreas Halse, som sitter i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet, reagerer sterkt på Bøhlers avgjørelse.

– En av de sjukeste mytene Jan har spredd er at han har blitt pressa ut av Ap. I tre år har han ikke møtt på ett møte i Oslobenken vår, tar aldri telefonen når Oslopartiet ringer, møter aldri på våre fellesmøter. Han har fullstendig svikta prosjektet Oslo Ap for seg selv, skriver Halse på Twitter.