Bøhler: – Jeg hadde håpet at vi kunne skilles som gode venner

– Jeg hadde håpet at vi kunne skilles som gode venner. Jeg har ikke tenkt å legge opp til å si noe som helst negativt om mitt eget parti, sier Bøhler.

Han har nå takket ja til å stille som toppkandidat for Oslo Senterparti i stortingsvalget neste år. Dermed er han ute av Arbeiderpartiet, som han har vært aktiv i siden midten av 1980-tallet.

– Jeg har gjort alt jeg har kunnet i disse årene siden 1984–85, og jeg vil gjerne skilles som venn. Har ikke noe negativt å si om noen, sier Bøhler.

Han forteller at et stort antall velgere har oppsøkt ham etter at han i sommer varslet at han ikke ville stille til gjenvalg for Oslo Arbeiderparti, for å «mase på ham» og få ham til å stille opp videre.

– Da føler jeg mer forpliktelse overfor disse velgerne og de sakene jeg syns jeg må fortsette å jobbe for, sier han.